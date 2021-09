Revisa las medidas que debe cumplir el público para ver el Chile-Brasil en el Monumental

Este miércoles, autoridades de la Región Metropolitana visitaron el Estadio Monumental para inspeccionar e informar las normativas de cara al trascendental encuentro de Chile ante Brasil en el marco de las Clasificatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022.

En la ocasión participaron la seremi de Salud RM, Helga Balich, el delegado presidencial, Felipe Guevara, el General Inspector de Carabineros y Jefe de la Zona Metropolitana, Marcelo Araya, y el jefe de Estadio Seguro, Cristóbal Lladser.

Guevara dijo en la instancia que "la gente que venga al estadio deben traer, desde luego, la entrada. Acá no habrá venta, sino que es solo a través de sistema virtual; su pase de movilidad; y el carnet de identidad, para que verificar que coincida con la persona que está haciendo ingreso al estadio".

"El llamado es no venir al estadio si es que no tiene entrada comprada, recordar también que los aforos para ver los partidos en casa es de 20 personas si no tiene pase de movilidad y un aforo bastante generoso de 40 personas si lo tienen", agregó.

Por su parte, la Seremi Balich expresó que "el partido se realizará con todas las medidas sanitarias para asegurar la protección de la salud, tanto de las personas que asistirán como de los trabajadores. Como Seremi de Salud ya verificamos las estrictas medidas sanitarias que establecen los protocolos para hacer cumplimiento seguro de esta actividad".

"De todas maneras, llamamos a las personas que asistirán a mantener las medidas de autocuidado: el uso correcto y permanente de la mascarilla, distanciamiento físico, permanecer en su lugar y no comer durante la actividad. Además, llamamos a las personas que verán el partido desde sus hogares a que respeten las medidas preventivas, fortalezcan el autocuidado y respeten los aforos establecidos", cerró.

El duelo entre La Roja y el "Scratch" tendrá 10.890 espectadores en Pedreros y se jugará desde las 21:00 horas (01:00 GMT), con la completa cobertura de Al Aire Libre en Cooperativa y AlAireLibre.cl.