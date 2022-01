Rodrigo De Paul detalló condiciones adversas en Calama: Las cosas se pudieron hacer diferente

El seleccionado argentino Rodrigo De Paul detalló las condiciones adversas que vivió el plantel trasandino desde su llegada a Calama y sostuvo que el hecho de alcanzar este triunfo en la altitud les permite "crecer mucho a nivel mental".

"Como Argentina tenemos que, cuando vengan a nuestro país, tratar a los demás países sudamericanos, que no dejan de ser vecinos, de la mejor manera", declaró.

"Creo que las cosas se pudieron hacer diferentes, nos tocó estar casi tres horas en el aeropuerto, sin dejarnos ir al baño, haciéndonos bajar todos los bolsos. Intentamos tener la mejor predisposición", declaró.

"Esto lo comento un poco, no digo si está bien o mal, lo deberá evaluar otra gente. Llegamos al hotel, en las habitaciones hacía entre 30 y 32 grados, no andaban los aires acondicionados, tuvimos que abrir la ventana para dormir, había sirenas, no pudimos dormir; hoy nos levantamos, no teníamos agua", siguió.

"No digo si está bien o está mal, eso lo tendrá que analizar la gente, los que quieran opinar, yo digo como argentino y seleccionado argentino, que cada selección que venga a nuestro país tenemos que hacerlos sentir lo más cómodos posibles y ganar y hacernos respetar donde vale, que es en el campo de juego", continuó.

Tras apuntar que el hecho de conseguir 28 partidos invictos, De Paul dijo que "estamos preparados para cuando llegue la derrota. No tenemos solo la fortuna, el trabajo y humildad y capacidad de afrontar cada partido como lo que es, cuando representas a tu país no hay amistosos".

"Como grupo tenemos que tomar la dimensión del partido que sacamos adelante, que nos hará crecer mucho a nivel mental", completó.