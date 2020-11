Rueda: La presión es lo normal, vamos a jugar los partidos pensando en los seis puntos

El entrenador de la selección chilena, Reinaldo Rueda, le bajó el perfil a la presión que hay sobre su equipo para que consiga al menos cuatro puntos en los próximos partidos ante Perú y Venezuela, mientras dijo que es "normal" que el presidente de la ANFP, Pablo Milad, haya declarado que es vital sumar victorias.

"Desde el momento de nuestra vinculación con Chile sabíamos a qué veníamos y lo complejo de una Clasificatoria (...) no ha sido fácil en ningún momento, creo que las declaraciones del presidente son las normales, es optimista, sabe la calidad de trabajo que se está desarrollando y la calidad de jugadores que se tiene", explicó el DT.

"Vamos a jugar el partido pensando en esos seis puntos... los vamos a merecer o no, los vamos a lograr o no, y si los logramos, no somos el non plus ultra ni el dream team. Es cuestión de sensatez, de coherencia y equilibrio, hay que esperar que se jueguen los 190 minutos", apuntó.

"Es normal que haya esas apreciaciones, pero tenemos que ser realistas, estamos ante un grupo que se ha brindado íntegro, tuvimos 20 minutos difíciles contra Uruguay, pero luego hicimos un partido en que estuvimos cerca de lograr lo que queríamos", complementó Rueda.

En ese sentido, aclaró que "esta Clasificatoria es una carrera de maratón, no es una carrera de 100 metros o de velocidad".

"Siempre queremos ganar, tenemos la ilusión de ganar y los jugadores que han llegado están con la ilusión de sumar esos puntos con todo el respeto que tenemos. Son rivales difíciles, bien estructurados, es una evaluación que habrá que hacer después de estos 190 minutos", continuó el colombiano, quien igualmente se refirió a las bajas con que tuvo que enfrentar las fechas anteriores.

"Nos ilusiona a saber que Chile puede crecer más, con las dificultades de los jugadores que faltaron, mostró lo que mostró, los jóvenes mostraron carácter y ahora se recuperaron y esperamos que Chile sea mejor", insistió.

"No sé a cuál de los equipos le hicieron falta cuatro, cinco o seis jugadores. Chile jugó sin seis hombres que venían de la última formación y a veces se siente la ausencia de un jugador, pero que quiten cuatro o cinco... no se sumó, y no es un consuelo de tontos, pero Chile mostró orden, jerarquía y buen fútbol, por segundos se fueron puntos importantes", finalizó.

Chile enfrenta este viernes a Perú desde las 20:00 horas en el Estadio Nacional, por la tercera fecha de las Clasificatorias.