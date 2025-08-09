Darío Osorio queda segundo: ¿quién es el chileno más cotizado?

El fútbol chileno no vive su mejor momento, pero hay nombres que siguen destacando y valorizándose fuera del país. Sorprendentemente, el jugador nacional mejor cotizado en el mercado actual no es Darío Osorio, sino que Felipe Loyola, volante de Independiente en Argentina.

Según Transfermarkt, sitio especializado en transferencias, Loyola vale 9 millones de euros, superando por un millón a Osorio, quien figura con 8 millones. El mediocampista del Rojo confirmó su salto de calidad en 2024 y despertó interés en clubes grandes, incluyendo rumores del Bayern Múnich. Por eso, Independiente blindó su cláusula de salida en 8 millones de dólares.

⚽ ¿Quiénes lideran el ranking de los chilenos más caros?

Felipe Loyola (Independiente): 9 millones de euros

Darío Osorio (Midtjylland): 8 millones de euros

Ben Brereton (Southampton): 7,5 millones de euros

Alexander Aravena (Gremio): 6 millones de euros

Marcelino Núñez (Norwich City): 6 millones de euros

📲 ¿Dónde seguir más sobre el mercado de jugadores chilenos?

En Al Aire Libre encontrarás noticias al día sobre el fútbol chileno y sus figuras en el extranjero.