¿Otra vez se pierde los clásicos? Insultos de Arturo Vidal fueron informados por el juez Felipe Gonzalez

Arturo Vidal vuelve a estar en el centro de la polémica en el fútbol chileno. El King fue denunciado por el árbitro Felipe González debido a sus fuertes insultos en la zona de vestuarios, tras el empate 1-1 entre Everton y Colo Colo en Viña del Mar.

El mediocampista, que no estaba convocado por suspensión, podría enfrentar una nueva sanción disciplinaria que sería definida por el Tribunal de Disciplina de la ANFP.

⚽ ¿Qué dijo Arturo Vidal al árbitro tras el partido?

Según filtró La Tercera, está constatado en el informe arbitral que Vidal se acercó a Felipe González en el sector de camarines y le recriminó con duros términos la decisión de cobrar un penal en los últimos minutos. "Nos han cagado todo el año. Traen el VAR y pa' eso tienen la hue...", señaló el volante, en imágenes emitidas por TVN.

📝 ¿Qué acciones tomó Felipe González contra Vidal?

El juez consignó en su informe que Vidal lo interpeló "a voz alzada" y con insultos, lo que en la práctica significa una denuncia formal ante el Tribunal de Disciplina. Esto abre la puerta a que el jugador sea citado para entregar su versión.

🏟 ¿Puede ser sancionado aunque no jugó el partido?

Sí. Según explicó Exequiel Segall, presidente de la Primera Sala del Tribunal, "un jugador nunca pierde tal calidad" para efectos disciplinarios, aunque no esté en la planilla del partido. El árbitro puede denunciar cualquier hecho ocurrido en camarines o túneles.

Viial podría seguir fuera de las canchas. Photosport

🗓 ¿Qué partidos podría perderse Arturo Vidal?

En caso de confirmarse una sanción, el mediocampista se perdería:

Colo Colo vs Universidad Católica – 📅 Sábado 16 de agosto, Estadio Monumental.

– 📅 Sábado 16 de agosto, Estadio Monumental. Colo Colo vs Universidad de Chile – 📅 Domingo 31 de agosto, Estadio Monumental.

Dos choques que no solo marcan el orgullo y la historia, sino que son claves para un Colo Colo que marcha séptimo en el Campeonato Nacional 2025 y busca meterse en zona de Copa Libertadores.

📅 ¿Cuándo se definirá la situación de Vidal?

Arturo Vidal podría ser citado a la sesión del martes 19 de agosto del Tribunal de Disciplina, donde se evaluarán los antecedentes. La resolución podría incluir sanciones que lo dejen más tiempo fuera de las canchas.

📲 ¿Dónde seguir las novedades de Colo Colo?

