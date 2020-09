Inter se bajó de la pugna por Lionel Messi y declaró intransferible a Lautaro Martínez

El director deportivo de Inter de Milán, Piero Ausilio, confirmó que el equipo lombardo se bajó de la pugna por el fichaje de Lionel Messi y aclaró, al mismo tiempo, que Lautaro Martínez no está disponible para la venta.

"No vamos a fichar a Messi, ahora mismo es inviable. No hay nada y ni siquiera sé de dónde pueden venir este tipo de rumores. No hay club en el mundo que no quiera tenerlo, pero esta es la realidad", explicó el dirigente a Sky Sports.

En la misma línea, remarcó que "debemos hacer un mercado cuidadoso y prudente, sabemos lo que tenemos que hacer y a través de las salidas, también conseguiremos jugadores".

No obstante, enfatizó que entre esas salidas no se considera vender a Lautaro: "Hubo un acercamiento al jugador, pero nunca hubo una negociación".

"Había una cláusula que no se ejerció a mediados de julio y desde ese momento que está fuera del mercado", remató.