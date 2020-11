Hija de Luis Jiménez quiere seguir los pasos de su padre: Me gustaría ser futbolista

Isidora Jiménez, hija del destacado volante nacional Luis Jiménez, aseguró que quiere seguir los pasos de su padre y que tiene intenciones de ser jugadora profesional en el futuro.

En diálogo con La Cuarta, "Isi", que solo tiene 10 años, dijo que me gustaría ser futbolista. Mi papito siempre me dice que podría jugar por las bandas porque soy muy rápida y hábil con la pelota, pero yo igual quiero meter goles".

Además, la hija del "Mago" señaló que "cuando termino las clases me voy a jugar todo el día, solo entro para comer y el papito todas las tardes me ayuda a entrenar. Siempre me enseña, pero yo igual busco videos".

Finalmente, dijo que es fan de su progenitor: "Me gusta y también soy de Palestino, me gusta mucho como juega porque es muy bueno", cerró.