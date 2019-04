Marcelo Díaz: Si pudiera volvería a jugar la final de la Copa Confederaciones

El volante chileno de Racing de Avellaneda, Marcelo Díaz, aseguró que si pudiera volvería a disputar la final de la Copa Confederaciones 2017, duelo en el que la Roja cayó ante Alemania por 1-0 por un grosero error suyo.

En una extensa entrevista con la revista trasandina Enganche, el mediocampista nacional afirmó tras consultado por qué partido jugaría otra vez que "me quedo con la final que perdí en 2006 contra Colo Colo, jugando con la U. Ese me gustaría cambiarlo. Perdimos por penales. Y otro que cambiaría sería la final de la Copa Confederaciones que era un título muy importante para nosotros".

"Carepato" también reveló que Jorge Sampaoli quiso llevárselo a O'Higgins cuando entrenaba a los celestes. "Muy pocas personas saben que en el año 2009 él me pidió (...) La U no me dejó salir porque yo en ese momento jugaba, pero me quería ir porque Sampaoli me quería para jugar de volante y yo en la U lo hacía de lateral", indicó.

Sobre lo mismo, Díaz agregó que "cuando él arribó en la U me pidió que no me fuera, cuando yo tenía todo listo para irme a Huachipato. 'Yo no te aseguro la titularidad, pero conmigo si te la juegas vas a crecer mucho' me dijo".