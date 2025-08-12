La selección de fútbol de Palestina ha tomado una decisión histórica que sacude al deporte mundial: trasladar su base de operaciones a Chile para mantener vivo el balompié nacional en medio del genocidio que azota Gaza.

Ehab Abu Jazar, director técnico del combinado palestino nacido en Gaza, confirmó oficialmente durante su visita a Santiago que nuestro país será el nuevo hogar de la selección nacional debido a que éste alberga la mayor comunidad palestina fuera del mundo árabe, con más de 500 mil personas de origen palestino.

La decisión no es solo deportiva, sino de supervivencia: desde octubre de 2023, prácticamente no existe el deporte en Palestina y han muerto aproximadamente 700 deportistas en el conflicto bélico que mantiene en jaque a la región. "Hemos recibido una cooperación importante del Club Palestino con todos los recursos que tienen y todos quieren ayudar en este proyecto", declaró el DT.

🎯 ¿Por qué Palestina eligió a Chile para su proyecto?

Chile fue elegido estratégicamente por la selección palestina debido a factores únicos que lo convierten en la opción más viable para el desarrollo del fútbol de esa nación. Ehab Abu Jazar explicó que "Chile es el país del mundo con más comunidad palestina al margen de los estados árabes", lo que garantiza una base sólida de apoyo cultural y logístico.

⚽ ¿Qué incluye el proyecto del centro de entrenamiento en Chile?

El centro de alto rendimiento que proyecta la selección palestina en Chile representa una iniciativa sin precedentes en el fútbol mundial. Abu Jazar confirmó que "una de las tareas que tenemos es poder generar un centro para la selección general de Palestina, algo que queremos trabajar directamente con el club Palestino".

💔 ¿Cómo ha afectado la guerra al deporte palestino?

La situación del deporte en Palestina es devastadora desde el inicio del conflicto en octubre de 2023. Ehab Abu Jazardescribió un panorama desolador que ha obligado a la selección a buscar alternativas desesperadas en el extranjero para mantener vivo el proyecto deportivo nacional.

🇨🇱 ¿Qué representa el Palestino para este proyecto?

Palestino se ha convertido en una pieza fundamental del proyecto de supervivencia de la selección palestina. Fundado en 1920 por inmigrantes palestinos, el club juega con los colores de la bandera palestina y se ha transformado en un fenómeno único en el fútbol mundial por su conexión emocional con la causa.

📲 ¿Dónde seguir las novedades de Palestina?

