Ben Brereton valoró el empate ante Colombia: "Al final es un buen punto"

El delantero de la selección chilena, Ben Brereton, uno de los puntos altos en la igualdad de La Roja ante Colombia, valorando al punto obtenido en el estadio Monumental.

Una vez finalizado el encuentro, el delantero del Villarreal indicó que "fue un partido muy duro, sabíamos que iba a ser así. Colombia es de un gran nivel, luchamos mucho, tuvimos un buen primer tiempo pero no pudimos marcar. Al final es un buen punto".

Respecto de su sustitución en el segundo tiempo, supuestamente por molestias físicas, explicó: "Tuve un golpe, pero me siento bien, no es nada grave. Estaba cansado, sentí un dolor, pero no es nada de importancia".

"Logramos un punto en esta pasada, pero esperamos poder mejorar para el resto de los partidos, tenemos dos partidos en los que podemos sumar en octubre", expresó respecto del resultado obtenido y los futuros desafíos para la selección chilena.

Los próximos partidos de Chile serán ante Perú y Venezuela, en la fecha FIFA de octubre, por la tercera y cuarta fecha de las Clasificatorias.