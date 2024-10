Ricardo Gareca sigue confiando en La Roja: "No me bajo de la posibilidad de un Mundial"

El entrenador de la selección chilena Ricardo Gareca, más allá de la derrota que sufrió La Roja ante Brasil por 2-1 en el Estadio Nacional, sigue confiando en revertir el mal momento en las clasificatorias sudamericanas para el Mundial 2026.

Más allá del traspié sufrido en el recinto de Ñuñoa ante el Scratch, el adiestrador argentino quedó con buenas sensaciones ya que vio entrega y actitud de los jugadores en el campo de juego.

“Lógicamente todas las derrotas duelen y hay un análisis mucho más profundo nuestro y también hay una realidad. Las fechas pasan y nos obligan a exigirnos más para sumar de a tres que es algo que es un primer objetivo que hay y lo otro que es la clasificación y obviamente al pasar las fechas estamos conscientes que se comprime todo”, indicó.

“Me gustó la actitud del equipo. Era algo necesario. Quedamos muy conformes con todo el grupo, por cómo trabajaron y se entregaron en el partido. Le agradezco a la gente porque empujó al equipo y lo estimuló. Si bien no pudimos darle una alegría a la gente, la actitud de los muchachos fue importante, pero no alcanza en ese aspecto”, agregó.

El estratega señaló que más allá del resultado, lo que vio del equipo es el camino a seguir para comenzar a escribir una nueva historia en estas clasificatorias.

“Creo que tenemos que seguir trazando este camino. Chile lo necesita y estoy convencido. Necesita de este camino y resultados”, puntualizó.

Ante Colombia se puede mejorar mucho más aún

Respecto a lo que viene, que es visitar a Colombia en Barranquilla, Gareca esperará ver las condiciones en las que quedaron algunos jugadores para comenzar a planificar dicho encuentro.

“El dolor de esta derrota es ahora y durará lo que tenga que durar, pero rápidamente los jugadores tienen que cambiar su estado de ánimo para preparar el partido ante Colombia. Les dije que estuvieran tranquilos, ya que dejaron todo. Quedamos satisfechos por todo lo que se dio en el campo de juego y estamos en condiciones de mejorar mucho más aún. Tenemos que reaccionar y recuperarnos rápido para el partido del martes”, dijo.

“Me gustó la actitud con la que se jugó, eso es algo destacable más allá de la derrota, también la iniciativa para ir a buscar el resultado cuando se pudo”, puntualizó.

El DT no pierde la esperanza de ir al Mundial

Por último, señaló que mientras las matemáticas no digan lo contrario, sigue pensando en llevar a Chile al Mundial de 2026.

“No me bajo de la posibilidad de un Mundial. Está latente. Perder cada vez me aleja de la posibilidad, soy consciente de que me obliga a ganar más partidos, pero mientras los números den sigo teniendo fe y confianza y no cambio el discurso”, cerró.