El golazo de Macedonia que dejó fuera a Italia del Mundial de Qatar 2022

La modesta selección de Macedonia del Norte hizo historia este jueves al vencer en el último minuto por 0-1 a Italia, dejando sin pasaje para el Mundial de Qatar a la "Azzurra", vigente campeona de Europa.

El héroe de los macedonios fue Aleksandar Trajkovski, quien con un derechazo rasante sorprendió a los italianos, silenciando a los "tifosi" en el estadio "Renzo Barbera" en Palermo.

Revisa cómo fue el gol de Macedonia del Norte a continuación:

O gol da Macedônia do Norte que elimina a Itália da Copa do mundo.



Trajkovski é o autor do gol. #Eliminatorias

pic.twitter.com/Uj06aZEZc6