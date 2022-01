Lionel Scaloni no podrá viajar con Argentina a Calama tras arrojar positivo por Covid-19

A la conocida baja del ayudante técnico Pablo Aimar por ser contacto estrecho de Covid-19, se suma la del entrenador Lionel Scaloni que es positivo por Covid-19 y no podrá viajar a Calama con la delegación que enfenterá a Chile por la fecha 15 de las Clasificatorias.

"Tanto Aimar como yo, no vamos a poder formar parte de la delegación. Pablo lleva varios días en su casa por contacto estrecho. Yo cumplí con el aislamiento hace varios días, pero sigo dando positivo. Para entrar a Chile hace falta un negativo", apuntó en conferencia de prensa.

"Aclaro que yo me siento bien. Estoy curado, pero el PCR me sigue dando positivo. Ese es el problema. Estoy en condiciones para poder estar acá, lo que no puedo hacer es ingresar a Chile", agregó.

Debido a esta ausencia, explicó quiénes quedarán al mando de la albiceleste. "Walter Samuel, Roberto Ayala y Diego Placente van a estar presentes como parte del cuerpo técnico", aseguró.

Scaloni y Aimar no son los únicos que complicados con el Covid-19, esto debido a que "Alexis Mac Allister dio positivo anoche (miércoles). Él y Emiliano Buendía, por ser contacto estrecho, tampoco podrán viajar".

Sobre el partido que se jugará desde las 21:15 horas de este jueves, indicó que "será un partido muy difícil. Chile es un rival que sabe lo que quiere. No se le dieron algunos resultados y ahora querrán ganar sí o sí".