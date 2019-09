Gerente de Ligas Profesionales de la ANFP explicó imposibilidad de reprogramar la fecha 24

El gerente de Ligas Profesionales de la ANFP, Rodrigo Robles, explicó que es imposible reprogramar la fecha 24 del Campeonato Nacional, la que coincide con la los amistosos de la selección chilena en octubre y afirmó que su calendarización fue dada a conocer hace varios meses a los clubes nacionales.

"El segundo semestre en Chile es extremadamente complejo y restrictivo respecto de programar el fútbol chileno y fue uno de los grandes desafíos de la mesa nacional de programación", señaló Al Aire Libre en Cooperativa.

En ese sentido, sostuvo que existe una serie de evento que se desarrollan en nuestro país, como la APEC, la COP25, la final de Copa Libertadores, y otros "elementos que habían sido programados a pincipio de año, que son la liguilla de Primera B, las semifinales de Copa Chile, la final ida de Copa Chile, todas programadas a mitad de semana".

"Algunas son ajenas al fútbol, pero parte de la seguridad pública de nuestro país que es la que brinda el servicio de seguridad a nuestros partidos, producto de ese trabajo con este sinnúmero de restricciones, a principios del mes de julio se entregó esta programación a todos los clubes", prosiguió.

"Uno vislumbró que iba a coincidir con la fecha FIFA, pero no había más espacios producto de todas las circunstancias y restricciones de nuestro país para el segundo semestre, de la fecha que quedó para que la segunda rueda tuviera 16 partidos, con una en mitad de semana", precisó.

Por ello, apuntó a que la imposibilidad de cambiar la programación "no tiene que ver con un tema de criterio o despropósito ni de voluntad. Tiene que ver con un tema de factibilidad técnica, porque si se hubiese modificado algo en el evento que hubiese un espacio, que no lo hay, uno no podría correr uno o dos partidos, tendría que correr la fecha completa".

"Aún en ese secenario si modificáramos la fecha completa, quedaría programada entre la fecha 14 y 16, por ejemplo, que a esas alturas esas fechas serían programadas en simultáneo con eventualmente un equipo que habría sido campeón, entonces sería una situación caótica, más susceptible de críticas. Lamentablemente no hay otro espacio, por eso quedó programada en esa fecha", afirmó.

Respuesta a la UC

Por último abordó las críticas del presidente de Cruzados SADP, Juan Tagle: "Con Católica hemos hablado, hablé con 'Tati' Buljubasich -José María- la semana pasada, le expliqué el detalle de lo que estaba ocurriendo y entendía que el tema estaba comprendido".

"Ofrecí proveerle de información fina con detalles de toda la complejidad del segundo semestre en Chile y dijo que no era necesario, porque comprendía la situación, pero bueno, el presidente Tagle está en su derecho de manifestar su sensación", finalizó.