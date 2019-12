Sebastián Moreno: Espero que todos los equipos se presenten en la Copa Chile

El presidente de la ANFP, Sebastián Moreno, afirmó que espera que todos los equipos que participan en semifinales de la Copa Chile se presenten para definir al campeón y posteriormente al equipo que será "Chile 4" en Copa Libertadores, ante el aviso de Unión Española de no jugar el partido de semifinales con la U.

"Ya di a conocer la resolución del directorio respecto al 'Chile 4', espero absolutamente que todos los equipos se presenten, no me refiero a un equipo en particular", declaró el timonel del fútbol chileno.

"No hablamos de una opción de decir no importa, pago una multa y no asisto, -porque- hay obligaciones, bases y decisiones posteriores que se pueden materializar en el directorio de la Federación de Fútbol", agregó este miércoles en el Aeropuerto de Santiago.

En ese sentido, Moreno recordó que "la última vez que di un punto de prensa me referí al tema del 'Chile 4', considerando que todos los otros cupos chilenos están determinados".

"Respecto a la resolución del 'Chile 4', lo que hemos indicado es que vamos a terminar la Copa Chile, que entrega un clasificado a copa internacional, en este caso el 'Chile 4' a Libertadores, y de esa instancia final saldrá el clasificado", añadió.

"Para eso tenemos el tiempo fatal del 24 de enero, plazo que dio la Conmebol. De esa resolución de Copa Chile, donde está en una llave U. Española y U. de chile y por otra Católica y Colo Colo, se determinará el campeón y en base al campeón se determinan los órdenes de correlación para determinar y optar quién es el 'Chile 4'", concluyó.