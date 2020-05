Secretario de la Conmebol: La Federación chilena puede ser intervenida, ya pasó en Uruguay

El secretario adjunto de la Confederación Sudamericana de Fútbol, el uruguayo Gonzalo Galloso, advirtió que la Federación Chilena de Fútbol pudiera ser intervenida en medio de la crisis generada en la ANFP.

"Estamos muy pendientes de Chile. Nos comunicamos con el presidente Sebastián Moreno, quien nos respondió con una carta y también hablamos con algunos clubes. Es una lástima que no se cumpla el proceso normal y los plazos de su gestión", explicó el directivo.

"Dada la situación política, él nos propuso algunos objetivos: llamar a un Consejo de Presidentes, completar su directorio, convocar a elecciones para el 30 de julio y que él presente su renuncia al día siguiente. Lo primordial es generar una gobernabilidad durante esta transición para cumplir con las obligaciones del regreso del fútbol y la vinculación con los organismos internacionales. Ojalá los clubes puedan acompañar responsablemente este proceso", añadió.

"Lo que expresaron Conmebol y FIFA es que la Federación, la ANFP y el fútbol amateur deben entrar en una discusión de los estatutos, como se ha hecho en muchos otros lugares. Terminados los plazos que Moreno planteó, es una obligación de la próxima gestión generar un estatuto moderno en el cual se adopten cuestiones de gobernanza", completó.

Ante ello, advirtió que si no se dan algunas garantías en los próximos Consejos, la Federación chilena puede ser intervenida: "Si no cumple con adaptar sus estatutos, la Federación Chilena puede ser intervenida como pasó en Uruguay donde se dieron plazos dos veces, no se cumplieron y la FIFA debió actuar. Es solo un ejemplo, no una amenaza, porque estamos seguros de que eso no pasará en Chile", comentó.