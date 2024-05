Cobreloa explicó el corto contrato de Dalcio Giovagnoli en el club

Cobreloa dio a conocer sus razones para ofrecerle un corto contrato a su nuevo director técnico, el argentino Dalcio Giovagnoli.

El estratega, quien llega a reemplazar a Emiliano Astorga, firmó un vínculo solo hasta el final de la temporada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cobreloa SADP Oficial (@cobreloasadpoficial)

Las razones del presidente de Cobreloa Marcelo Pérez

Esto fue explicado por el presidente de los loínos, Marcelo Pérez, en diálogo con El Mercurio de Calama: "No le ofrecimos un contrato más largo pensando en que a fines de este año hay elecciones dentro de la institución y nosotros no queremos ponernos en el escenario de que en el caso de no seguir esta directiva, dejemos a Cobreloa con un contrato amarrado, más cuando los objetivos pueden ser distintos".

"Sin duda que en caso de que Dalcio y sus colaboradores hagan una buena tarea al mando del equipo, tendrán la primera opción de seguir en el club si nosotros continuamos al mando, pero esos son temas que por ahora deberán definirse más adelante", añadió.

¿Cuándo debuta Giovagnoli en Cobreloa?

El primer partido de Dalcio Giovagnoli como entrenador de los Zorros del Desierto será este viernes a las 20:30 horas (23:30 GMT) en Calama contra O'Higgins en el clásico del cobre.

Después, su siguiente desafío será en Copa Chile, el 15 de junio ante Club Barcelona de Copiapó.