Emiliano Astorga y el Registro Nacional de Hinchas: Creo que va a limpiar los estadios

El director técnico de Cobreloa, Emiliano Astorga, se refirió al Registro Nacional de Hinchas y se mostró de acuerdo, con esperanza de que esta iniciativa termine con los hechos delictuales en el futbol chileno.

"Tuvimos la vivencia del partido de Colo Colo y Huachipato por la Supercopa, donde ocurrieron muchos problemas y se tuvo que suspender. Eso le hace mal al fútbol chileno y al hincha, porque no toda la gente hace desorden, la mayoría de los que van al estadio van a disfrutar, van con la familia, con niños", expresó el DT del cuadro loíno en diálogo con DSports.

"Hay gente a la que no le gusta el fútbol, hay que terminar con esas personas, no aceptarlos en los estadios. Esta norma que van a imponer, creo que va a limpiar los estadios. Es la única manera de poder cortar y frenar esto, si no, será imposible y vamos a seguir con este tipo de desórdenes. Se va a agravar mucho la situación dentro del campeonato", añadió.

El Registro Nacional de Hinchas vivirá un plan piloto este 2025 y a partir del 1 de enero de 2025 será obligatorio para todas las personas que quieran asistir a un partido de fútbol en el país.

Además, el estratega comentó el debut del conjunto naranja en el Campeonato Nacional 2024 con empate 1-1 ante Huachipato: "A lo mejor muchos dudan del plantel por los resultados de la pretemporada, pero contra Huachipato, en un duelo muy difícil, demostramos que el equipo está para otras cosas, hicimos un buen partido, merecimos ganar. Por lo menos comenzamos sumando y tenemos esperanza de hacer un buen torneo".

Por último, Astorga enfatizó en el objetivo para este año: "Nos hemos propuesto consolidar a Cobreloa en la categoría, no es fácil para un equipo que recién asciende. Tenemos que hacer las cosas bien, sin equivocarnos".

Los Zorros del Desierto enfrentan este sabado a Palestino en La Cisterna por la segunda fecha del torneo.