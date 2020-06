"Fantasma" Figueroa: En Cobreloa me acusaron de manipular negociación por los sueldos

Luego de variadas versiones, el técnico Marco Antonio Figueroa explicó su despido de Cobreloa y aseguró que la dirigencia del elenco de Calama lo acusó de manipular las negociaciones que el plantel estaba llevando a cabo para la rebaja de sueldos en medio de la pandemia por el coronavirus.

"El 14 de de mayo me citaron a una reunión a las 19.30. Fui con mi auxiliar de campo. Me acuerdo perfecto. En ella estaba el presidente Walter Aguilera y los directivos Duncan Araya, Adrián León, Leonardo Troncoso, Ramón Tapia y vía online se encontraba José Luis Vega. La reunión duró media hora exacta y hablaron sólo tres personas: Aguilera, León y Vega. Los tres coincidieron en que yo quedaba fuera del club por falta a la confianza", explicó Figueroa en entrevista con La Cuarta.

"Lo que pasa es que siempre los jugadores y el cuerpo técnico estuvieron en el mismo saco -y eso está escrito-. Entonces a raíz de la pandemia y los sueldos hubo una negociación. Ahí dejé a los jugadores para que ellos negociaran. Y lo que se decidiera a mí me iba a tocar eso mismo. La dirigencia me acusó de manipular la negociación y meterme dentro. Y eso no fue así", añadió.

Explicó que "los muchachos eligieron al abogado Oscar Fuentes, y la dirigencia me acusó a mí de meterles a Fuentes para que él negociara. Y no ocurrió eso. Ellos decidieron. Incluso hasta el Sifup los ayudó en la negociación. Aguilera me lo dijo y me echó".

Y el 'Fantasma' va más allá: "Aguilera me refrendó de que mientras él fuera presiden-te nunca más yo dirigiría Cobreloa. Y ahí yo le repliqué diciéndole que él no era el dueño, si no el presidente", contó.