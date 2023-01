Ignacio Jara se sumó a los trabajos de Cobreloa

El volante chileno Ignacio Jara parte nuevamente de Colo Colo, pero esta vez a reforzar a Cobreloa, club que lo vio nacer profesionalmente, de acuerdo a un anuncio realizado por el propio club loíno en sus redes sociales.

"Bienvenido a casa nacho! Estamos muy felices de confirmar que #IgnacioJara es nueva incorporación de #Cobreloa. El jugador nacido en las fuerzas básicas de Cobreloa ya se integró al trabajo que lidera el entrenador Emiliano Astorga", comunicaron desde Calama a través de redes sociales.

Jara dio sus primeros pasos como futbolista en el Loa entre el 2015 y el 2019, período en el que aportó con 18 goles en 77 partidos. Esto le permitió dar el gran salto al extranjero, y fichar por el Goias de Brasil en 2020.

Pero el oriundo de Cerro Navia no logró acostumbrarse al fútbol brasileño, y ese mismo año fichó por Colo Colo. Junto al Cacique vivió la dramática campaña que casi les significó el descenso, pero pudo ser protagonista, aportando un gol y una asistencia en el triunfo de oro ante Unión la Calera.

Durante la temporada 2022, no tuvo la continuidad deseada en los albos, por lo que fue enviado en calidad de préstamo a Unión Española. En Independencia apenas disputó 10 partidos, y no anotó goles, por lo que, una vez finalizada su cesión, retornó a Colo Colo, participando incluso en la pretemporada del "popular".

Luego de que Gustavo Quinteros no lo considerara en sus convocatorias ante Magallanes o Deportes Copiapó, el mediocampista buscó sumar minutos, y por lo mismo, acordó recalar en el cuadro nortino, con el cual buscará retornar a Primera División.