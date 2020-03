Marco Antonio Figueroa puso su cargo a disposición en Cobreloa

El director técnico de Cobreloa, Marco Antonio Figueroa, puso su cargo a disposición tras la derrota ante Magallanes por 1-0 en Calama, aludiendo diferencias con la dirigencia.

"Antes de contestar cualquier pregunta, quiero anunciar que pongo el cargo a disposición desde el día de hoy, por muchas razones, ya las sabrán más adelante, pero yo no acepto muchas cosas", dijo al inicial la conferencia de prensa de este domingo.

"No se me han cumplido muchas cosas de las que pedí cuando llegué acá y una de esas es el horario, segunda cosa, la cancha de entrenamiento, tercera cosa es que no hay una unidad entre la gente del municipio y nuestros directivos. Si yo hago una gestión, a mi me regañan porque me meto en lo que no me corresponde, creo que no soy el técnico para este equipo en este momento, necesitan a otro tipo de técnico", agregó Figueroa.

En esa línea, aseguró que "no podemos jugar a las seis de la tarde, hice todas las gestiones en la semana y al final no pasó nada, no fueron capaces de ir a juntarse con el alcalde y gobernación para que esto se jugara a las tres de la tarde".

"No tenemos peso en la ANFP, no tenemos un peso específico y eso es lo que me tiene molesto, vengo a cumplir un objetivo, pero los directivos no están metidos conmigo en este desafío, por eso pongo el cargo a disposición, no puedo trabajar así", añadió.

Asimismo, aseguró que "si me quieren sacar, que me saquen, pero si me quieren dejar, que acepten las condiciones que les puse desde el principio, no ahora, díganme si un equipo profesional puede entrenar en una cancha como esa".