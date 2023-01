Ministra del Deporte tras amenazas a Maturana: Invitamos a que los clubes se hagan cargo

La ministra del Deporte, Alexandra Benado, comentó la difícil situación que atraviesa el jugador de Cobreloa Nicolás Maturana, quien denunció amenazas de muerte a través de sus redes sociales, y apuntó a que los clubes son quienes se tienen que hacer cargo y apoyar a los deportistas.

"Estoy preocupada y ocupada de una situación que ha ocurrido con Nicolás Maturana, futbolista del club Cobreloa que ha recibido amenazas de muerte y me parece sustancial comentar esta situación y poder decir que este tipo de hechos no puede ocurrir con ningún deportista, como Ministerio estamos muy preocupados de esta situación e invitamos a que los clubes a través de los directorios se hagan cargo y apoyen a sus deportistas en estas situaciones", dijo en conversación con "Una Nueva Mañana" de Radio Cooperativa.

De acuerdo a lo que explicó la titular de la cartera, "desconozco los detalles a la perfección, pero hablé con el jugador y con Gamadiel García, presidente del Sifup, y la verdad es que este tipo de situaciones no se pueden permitir en ningún deporte".

"Es lamentable que deportistas tengan que vivir este tipo de situaciones", complementó