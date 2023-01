Nicolás Maturana denunció graves amenazas: Me aburrí que me traten tan mal

El volante Nicolás Maturana expuso una serie de mensajes amenazantes que recibió a través de sus mensajes directos de Instagram, de parte de un usuario de nombre Fernando Godoy Véliz (@efegeuve).

En uno de los audios, Godoy lo insulta y dice que "ojalá pises Calama" porque "en una hora te hago mierda, no necesito más".

Luego, le dice "ríete no más, cuando llegues a Calama vas a estar cagado" y le apuntó a que conoce dónde queda su domicilio.

Frente a esto , Maturana escribió que "estoy súper asustado" y dijo "sí me voy, no se preocupen, ya aguanté mucho".

"Esto de mandarme videos abajo de mi edificio y bajar a mi estacionamiento es lo último, ya me cansé de amenazas. Me aburrí que me traten tan mal y yo entregando todo por el club", siguió el exjugador de Colo Colo y U. de Chile.

"Es mucho, mucho. Desde los dirigentes hasta hinchas me han hecho polvo", cerró.