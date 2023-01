Nicolás Maturana tras amenazas en su contra: Ahora yo tengo la culpa que me pase esto

El volante Nicolás Maturana, publicó un sentido mensaje a través de sus redes sociales luego de recibir fuertes amenazas de parte de un usuario de Instagram. Las intimidaciones consistían en una posible agresión para cuando el jugador volviera a la ciudad de Calama.

"Ahora yo tengo la culpa de que me pase esto, por siempre defender lo justo, por siempre defender a los indefensos del club de abusos laborales. De siempre ir con la verdad y querer lo mejor para Cobreloa", lamentó el futbolista.

Además de eso, apuntó directamente contra un par de seguidores del equipo, expresando que: "Son una vergüenza algunos hinchas y realmente me doy cuenta que muchos justifican la violencia y las amenazas. Como sociedad estamos muy mal de ver normal esto, pero bueno, no me extraña de algunos hinchas de Cobreloa lo vean normal, esto porque siempre quisieron verme mal. A ellos, esto les hace feliz".

"Se les va un verdadero guerrero. Pero como dicen muchos, el club está por encima de los jugadores y eso tiene mucha razón. Pero cuando la gente se identifica con el club y lo quiere, cuídenlo, porque son igual de hinchas que ustedes. Muchas gracias por el apoyo a los que me quieren" concluyó Maturana.