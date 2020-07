Presidente de Cobreloa: Tengo que reconocer que la relación con Figueroa no está bien

El presidente de Cobreloa, Walter Aguilera, se refirió a la compleja relación que sostiene en estos momentos el entrenador Marco Antonio Figueroa con la dirigencia del club, tras haber asegurado en la prensa que fue despedido en medio de las negociaciones por las rebajas de sueldo debido a la pandemia, lo que luego fue desmentido por la institución calameña.

El timonel de los "naranjas" dijo sobre la situación del "Fantasma" que "yo no puedo tapar el sol con un dedo, tengo que reconocer que obviamente la relación no está bien. Por el solo hecho de él llegar a esa instancia, claramente las cosas no están bien entre él y el directorio".

"Pero acá tenemos que remitirnos a una relación laboral, que obviamente que una vez que se retome pueden pasar muchas cosas, por lo tanto una vez que él nuevamente salga de esa suspensión laboral obviamente tendremos que volver a sentarnos a conversar y ver cuál va a ser el escenario para lo que viene, porque la verdad así es muy complejo seguir", señaló.

Figueroa se reunió este jueves con la directiva de los nortinos para definir su continuidad. Según informamos en Al Aire Libre en Cooperativa, en caso de no seguir su probable reemplazo como DT interino sería Nelson Soto, ex técnico de Iberia y actual funcionario del cuadro calameño.