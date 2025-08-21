19 heridos: La lista de los hinchas de la U hospitalizados tras la tragedia en Avellaneda

La revancha entre U de Chile vs Independiente terminó en tragedia. Al interior de del estadio Libertadores de América de Avellaneda ambas barras se enfrentaron, un pequeño grupo de hinchas chilenos enloqueció y destruyó parte de la tribuna y los baños. Pero lo peor vino tras el desalojo de toda la gente de la U.

Los hinchas de Independiente cobraron revancha de forma cobarde y agredieron a cualquiera que tuviese un distintivo de la U. Hubo agresiones bestiales con palos, fierros y arma blanca, y estas agresiones se dieron adentro del estadio y fuera de él a vista y paciencia de la policía argentina.

Muchos hinchas de la U de Chile tuvieron que ser llevados a centros asistenciales, el que concentra la mayor cantidad de chilenos es el Hospital Fiorito de Avellaneda, que está a tres cuadras del estadio.

Michael Clark, presidente de Azul Azul, recorrió Buenos Aires para saber del estado de salud de sus hinchas y, para el conocimiento de sus familiares, entregamos el listado.

🏥 Hinchas de la U en el Hospital Fiorito

Hasta este lugar llegaron doce heridos y dos de ellos tuvieron que ser ingresados al quirófano para una cirugía:

Gonzalo Alfaro, en cirugía.

Jaime Mora, cirugía por fractura.

Pablo Mora

Brayan Martínez

Ignacio Castro

Diego Trujillo

Sebastián Aliste

Fernando Ortiz

Hian Abreu

Carlos Mesa

Román Silva

Victoria Neira

🏥 Reporte del Hospital Presidente Perón

A este recinto llegaron tres heridos sin riesgo vital. Las identidades son:

Andrés Villalobos

Diego Montero

Renato Urbina

🏥Lista de heridos en el Hospital Wilde

Acá hay 4 hinchas de la U de Chile en urgencia:

Joaquín Vaina

Rubén Torres

José Acuiada

Patricio Valenzuela

🔷Solo revelaremos las identidades de los hinchas y no sus diagnósticos, respetado los derechos de los pacientes

🚨Hay casi un centenar de hinchas detenidos en Argentina

En redes sociales se ha reportado un importante número de hinchas de la U desaparecidos en medio de la tragedia.

Después de recorrer los hospitales, el presidente de Azul Azul Michael Clark señaló que “hay 97 hinchas detenidos y la policía aún no da a conocer sus identidades. Mucha gente que se reporta desaparecida puede estar ahí”.

Michael Clark hizo el recorrido acompañado del embajador chileno en Argentina, José Antonio Viera Gallo.