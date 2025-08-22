Abogado de U de Chile envía potente mensaje a Conmebol: “Confío en que esté a la altura”

Universidad de Chile comenzó la batalla legal tras los graves incidentes ocurridos en el Estadio Libertadores de América en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

José Ramón Correa, abogado de Azul Azul, ahondó en lo ocurrido y envió un mensaje a la Conmebol, organismo que espera que “esté a la altura” con las sanciones para el club organizador.

🗣️ “Lo que vivieron los hinchas no se lo doy a nadie”

En conversación con Radio ADN, el abogado denunció que hubo vulneración a los derechos humanos a los hinchas de la U. “No tengo la menor duda de eso. Lo que vivieron no se lo doy a nadie. Había familias que no sabían si sus hijos, maridos o señoras cómo estaban. Muchos llegaron detenidos sin ropa, sin sus celulares. No había forma de comunicarse. Las imágenes ni siquiera reflejan todo lo que han vivido. Esto fue macabro, no puede volver a ocurrir nunca más”, comenzó diciendo.

“Me quedé porque el tema que venía era eminentemente legal. Me han contactado expertos en derechos humanos de Argentina, estamos levantando la información. Tenemos que evaluarlo. Hubo agentes del estado que no cuidaron a los hinchas de nuestro club, esto sería impensable que ocurrieran en Chile”, agregó.

😠 Azul Azul cuestiona a Independiente

Por otro lado, José Ramón Correa criticó a Independiente. “Acá no han manifestado nada, su silencio no es ni interpretable. No han hecho nada”, lanzó.

Por último, el abogado anticipó lo que pueda ocurrir en la Conmebol teniendo como antecedente lo ocurrido en el duelo entre Colo Colo y Fortaleza. “No he estado en los antecedentes, sería irresponsable. He tenido bastantes diferencias con Colo Colo, pero comparar esto no es asimilable”, indicó.

“Esto ocurrió dentro del estadio, lo de Colo Colo fue fuera. Lo de Independiente es de una gravedad tremenda, estuvimos a punto de tener muertos. Confío en que la institución de Conmebol esté a la altura”, sentenció.

