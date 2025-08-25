Alarma en la U de Chile: otra figura clave queda en duda para el Superclásico ante Colo Colo
U de Chile visita este domingo a Colo Colo en el estadio Monumental.
El entrenador de U de Chile, Gustavo Álvarez, está sufriendo en la previa del Superclásico ante Colo Colo, a disputarse este domingo 31 de agosto a las 15:00 horas en el estadio Monumental.
Esto porque después de confirmarse las bajas de Gabriel Castellón e Israel Poblete, ahora hay un tercer jugador que puede quedarse fuera del partido más esperado del año para el club.
❓ ¿Qué jugador está en duda en U de Chile para el Superclásico ante Colo Colo?
Se trata de Matías Sepúlveda, futbolista clave en el esquema de Gustavo Álvarez en U de Chile y que se ha adueñado en esta temporada de la banda izquierda del equipo, lo que le valió ser nominado para la Selección Chilena.
🤔 ¿Por qué está en duda Matías Sepúlveda para el Superclásico de U de Chile ante Colo Colo?
Matías Sepúlveda está en duda para el Superclásico porque presentó molestias musculares en el entrenamiento de este lunes en U de Chile.
De hecho, no terminó la práctica y fue sometido a exámenes médicos para determinar la cuantía de su lesión.
🔄 ¿Quién puede reemplazar a Matías Sepúlveda en el Superclásico de U de Chile ante Colo Colo?
El más posible reemplazante de Matías Sepúlveda para el Superclásico de U de Chile ante Colo Colo es Felipe Salomoni, extremo argentino que llegó a mitad de temporada, y que ha mostrado un buen desempeño.
📅 ¿Cuándo se juega el Superclásico de Colo Colo vs U de Chile?
Colo Colo recibe a U de Chile en el Superclásico 198 del fútbol chileno, duelo que se disputa este domingo 31 de agosto a las 15:00 horas en el estadio Monumental.
-
Fecha: Domingo 31 de agosto
-
Hora: 15:00 horas.
-
Estadio: Monumental (Santiago)
🔗 ¿Dónde saber más de U de Chile?
En Al Aire Libre te enterarás de todas las novedades de U de Chile.