Universidad de Chile

Alarma en la U de Chile: otra figura clave queda en duda para el Superclásico ante Colo Colo

U de Chile visita este domingo a Colo Colo en el estadio Monumental.

Alarma en la U de Chile: otra figura clave queda en duda para el Superclásico ante Colo Colo
Luís Felipe Labrín


El entrenador de U de Chile, Gustavo Álvarez, está sufriendo en la previa del Superclásico ante Colo Colo, a disputarse este domingo 31 de agosto a las 15:00 horas en el estadio Monumental.

Esto porque después de confirmarse las bajas de Gabriel Castellón e Israel Poblete, ahora hay un tercer jugador que puede quedarse fuera del partido más esperado del año para el club.

❓ ¿Qué jugador está en duda en U de Chile para el Superclásico ante Colo Colo?

Se trata de Matías Sepúlveda, futbolista clave en el esquema de Gustavo Álvarez en U de Chile y que se ha adueñado en esta temporada de la banda izquierda del equipo, lo que le valió ser nominado para la Selección Chilena.

🤔 ¿Por qué está en duda Matías Sepúlveda para el Superclásico de U de Chile ante Colo Colo?

Matías Sepúlveda está en duda para el Superclásico porque presentó molestias musculares en el entrenamiento de este lunes en U de Chile.

De hecho, no terminó la práctica y fue sometido a exámenes médicos para determinar la cuantía de su lesión.

🔄 ¿Quién puede reemplazar a Matías Sepúlveda en el Superclásico de U de Chile ante Colo Colo?

El más posible reemplazante de Matías Sepúlveda para el Superclásico de U de Chile ante Colo Colo es Felipe Salomoni, extremo argentino que llegó a mitad de temporada, y que ha mostrado un buen desempeño.

📅 ¿Cuándo se juega el Superclásico de Colo Colo vs U de Chile?

Colo Colo recibe a U de Chile en el Superclásico 198 del fútbol chileno, duelo que se disputa este domingo 31 de agosto a las 15:00 horas en el estadio Monumental.

  • Fecha: Domingo 31 de agosto

  • Hora: 15:00 horas.

  • Estadio: Monumental (Santiago)

🔗 ¿Dónde saber más de U de Chile?

En Al Aire Libre te enterarás de todas las novedades de U de Chile.



Luís Felipe Labrín

Nacido en Santiago de Chile, se dedicó al periodismo desde joven. Trabajó en Radio Santo Tomás y en 2018 ingresó a Radio Cooperativa, estableciéndose en AlAireLibre.cl como redactor y editor de fin de semana. Padre de una hija, disfruta del fútbol y el tenis. Sus lugares favoritos son el estadio y junto a su familia.
