Alvaro Brun: Cada día me doy más cuenta de que la U es muy grande

El futbolista uruguayo Alvaro Brun se refirió al momento que atraviesa Universidad de Chile, complicado con la parte baja en el Campeonato Nacional, y también habló sobre las manifestaciones que han realizado algunos hinchas.

"Desde que llegué me di cuenta que la U es muy grande, cada día me doy cuenta más, juguemos donde juguemos tenemos hinchas presentes. Está bien que la gente se quiera manifestar, estoy de acuerdo con la palabra del entrenador de que la manifestación sea pacífica, el hincha es parte del club. Para nosotros, mientras no nos sintamos presionados, me lo tomo que este tipo de manifestaciones se cambian con resultados... Con la gente de la U me saco el sombrero", indicó.

En ese sentido apuntó que "el tema del aforo se tendría que replantear. Me parece que el tema de la pandemia está bastante controlado y estaría bueno que se replantee, porque ves en la tele el fútbol argentino y uruguayo, los cuadros que tienen más hinchada te llenan la cancha y eso es lindo, que haya público le da vida al fútbol. Al ser jugador de la U, nos enorgullece jugar con estadios llenos".

Sobre su presencia como zaguero central en el cuadro azul, dijo que "me he sentido cómodo, hay un trabajo del cuerpo técnico y de mis compañeros, que uno les pide referencias en el puesto. Desde el primer día que llegué, todos saben que mi puesto, donde considero que me siento más cómodo es de volante central, pero he jugado en otros equipos de zaguero central, si lo tengo que seguir haciendo y el entrenador me ve con condiciones para cumplirlo, bienvenido sea".

También le preguntaron por dónde le gustaría que la U fuera local, apuntó que "por lo que tengo entendido, a fines de este mes vamos a poder jugar en el Nacional. Me han hablado muy bien del estadio, es donde siempre la U hizo de local, hemos esperado varios meses, me dijeron que la cancha está muy buena, que la institución se siente cómoda jugando en ese estadio. Queda menos y me parece que la gente y mis compañeros se sienten cómodos. No he jugado en ese estadio, pero ojalá tenga la oportunidad".

"Todos sabemos la situación en que estamos en el campeonato, no escapamos a esa realidad. Nos hacemos cargo. Dimos muestra del equipo que queremos, en gran parte del partido fuimos protagonistas e impusimos el ritmo. Le tengo fe al equipo, a la institución y a la gente", sostuvo para luego defender a su compañero Cristián Palacios: "El 'Chorri' es un profesional. Hace muchos años juega al fútbol, no sé su edad exacta, pero tiene un gran recorrido, ha pasado momentos difíciles. Se va a reivindicar. Ya va a tener revancha, el fútbol es así".

Además, postuló que para él se la hecho "difícil el no jugar y no sentirte importante, más cuando estás en un país que no es el tuyo".