Camilo Moya: Espero hacerme un nombre en la U y después pensar en irme al extranjero

El volante de Universidad de Chile, Camilo Moya, conversó con nuestro programa Al Aire Libre en Cooperativa sobre su presente en los "azules" y de su intención de volver a jugar en el extranjero.

Al respecto, el joven mediocampista aseguró que "me ha tocado difícil. El año pasado estuvimos parados por las protestas y ahora cuando estaba agarrando más ritmo, toca lo del coronavirus".

"Entonces me ha tocado un poco difícil en ese sentido, pero mi idea siempre es consolidarme en la U, jugar la mayor cantidad de partidos, y la idea de irme al extranjero es poder estar allá afuera y no regresar al poco tiempo. Espero consolidarme en la U, hacerme un nombre y después pensar en irme", indicó.

Sobre su paso en Getafe B de España el año 2017, Moya aseguró que "primero, me fui muy joven y creo ese fue uno de los errores que cometí. Me fui sin haber jugado ningún partido en Primera. La enseñanza que me dejó es que uno tiene que ser más fuerte de cabeza".

Al ser consultado por quiénes son sus referentes en el puesto, el volante de 22 años dijo que "me gusta mucho lo que hace Marcelo Díaz, creo que es uno de los jugadores que más me gusta".

"Y tengo un jugador más chico que yo que me gusta como juega que es 'Nacho' Saavedra. Cuando estuve con él me gustaba mirarlo por como juega. Pero el jugador que tengo como referente es Marcelo Díaz. De afuera por mucho mi favorito es Toni Kross", apuntó.

Sobre la posibilidad de que "Carepato" retorne al cuadro "laico", Moya afirmó que "me encantaría que llegara, es un jugador de experiencia del que uno siempre quiere aprender y verlo entrenar. Si él te puede ayudar o aconsejar, bienvenido sea. Sería un gran aporte para nosotros en la U. Serviría mucho para uno y para los más jóvenes".