Carla Guerrero: No quería que descendiera el equipo de mis amores, estaba eufórica

La destacada defensora de Universidad de Chile Carla Guerrero, campeona del Torneo 2021, comentó la difícil temporada del equipo masculino de los estudiantiles y habló de sus sensaciones con la salvación.

Guerrero nos dijo en diálogo con Al Aire Libre TV que "lo viví intensamente, llorando. Estaba viéndolo por el celular, veía los otros resultados y quería apurarme a llegar a casa. Con los goles de La Calera lloré y con la remontada me abracé con mi gente y lloré de nuevo con todo. Estaba muy nerviosa. Soy jugadora del club, pero también soy hincha. Desde chica que iba al estadio. No quería que descendiera el equipo de mis amores. Estaba eufórica".

"No sé si hay responsabilidades o no. No hay una competencia entre los planteles. Si nosotras somos campeonas, ellos también lo son. No entiendo por qué llegaron a eso, no lo analizo, uno ya ve que se salvaron y que se debe dar vuelta la página", siguió sobre el tema

Además, la "Jefa" habló de la relación del plantel femenino con la dirigencia, a propósito de declaraciones de Gonzalo Espinoza, quien reconoció que se habían sentido solos durante la campaña.

"No escuché lo que dijo Espinoza. Nuestro técnico siempre ha tenido buena comunicación, siempre ellos están con buena disposición en los premios, renovación de las jugadoras cualquier cosa, siempre han estado disponibles. No hablamos todos los días, pero ellos han venido a ver partidos nuestros. No sabría decirte del equipo masculino", cerró.

Sobre el título femenino, dijo que "es una forma diferente de vivirlo desde la galería, con esas ganas de jugar, pero sabía que el equipo iba a lograr la hazaña y ganar la copa. Siempre me he sentido parte del equipo y creo que el grupo estuvo a la altura. Santiago Morning era nuestro rival a vencer. El apoyo de la gente fue tremendo".

La selección chilena, su lesión y el premio que "le falta" a Tiane Endler

Guerrero también comentó su rotura de ligamento cruzado anterior de la pierna izquierda, que la tiene en vilo para jugar la Copa América de Colombia 2022, a llevarse a cabo en junio, la cual desea jugar a como dé lugar.

"Es lo que quiero y anhelo, es por lo que estoy trabajando día a día y es mi objetivo principal, lo converso con los doctores y es mi parámetro. Voy a luchar contra quién sea por estar ahí. No siento que sea uno de los momentos más difíciles de mi carrera, ya tuve esta lesión antes del Mundial, mucha gente pensaba que no iba a llegar, pero llegué".

También comentó la experiencia de Tokio 2020: "Fue extraño por el tema del Covid-19 y los protocolos. Hasta para subirnos a un ascensor teníamos que ir con un japonés, que nos indicaba qué hacer. Nos guiaban todo el tiempo. Fue estresante. Ya ni recuerdo el tiempo que estuvimos. Fue muy intenso. Fue increíble la experiencia, cantar tu himno al otro lado del mundo, saber que la gente se levantaba en la madrugada. Fue una linda experiencia que me hubiera gustado vivir de otra manera".

Sobre Christiane Endler expresó que "para nosotros es la mejor del mundo. Hace rato tendrían que darle ese premio, lo tiene bien merecido, me parece una excelente jugadora y persona. Con ella tenemos mucho que ganar, por experiencia, su juego y todo en general. Nos llevamos muy bien en la cancha y fuera de ella. Todos sabemos que es la mejor, pero falta el premio que lo ratifique. Ella se lo toma con mucha tranquilidad".

Más atrás, recordó la Copa Libertadores ganada en 2012 con Colo Colo: "Lo recuerdo como algo muy lindo. Ibamos con un gran equipo y cuerpo técnico. Estaba José Letelier en ese tiempo. Llegó Christiane Endler. Sacamos la tarea adelante. Se abrió la puerta para el fútbol femenino, de que podemos ganar una Copa Libertadores. Recuerdo que esos años el fútbol no era tan visto y ahora que nos transmiten, hoy sería una locura. Para nosotras tiene un gran valor. Los hombres han dejado su huella, pero el de nosotros es igual de importante".

Finalmente, valoró el arbitraje femenino en Primera División: "Conozco a María Belén Carvajal hace muchos años y me alegro que esté arbitrando en el fútbol masculino, también por las asistentes. La echamos de menos, pero nos alegra que le esté yendo bien".