Carlos Campos y el Superclásico: Si la U no sabe jugar de visita, será de malos no más

El histórico ex delantero de Universidad de Chile Carlos Campos se refirió al nuevo Superclásico que disputarán los "azules" este sábado ante Colo Colo y el negativo registro de 18 años sin ganar en el Estadio Monumental. Además, tuvo palabras para el difícil momento de los dirigidos por Hernán Caputto en zona de descenso.

"Hay expectación, como en todos los Superclásicos. Hay deseos, nervios, porque estamos todos esperando que lleguen los buenos resultados. Todos estamos esperando a ver si la U se salva o no se salva. Yo, sinceramente, lo único que quiero es que mi equipo se salve del descenso", sostuvo Campos en conversación con La Tercera.

Junto con esto y sobre la "maldición" de 18 años sin sumar de a tres en Macul, el ex ariete universitario dijo que "los partidos se juegan de local y de visita, y si un equipo no sabe jugar de visita, no sé, será de malos jugadores no más, porque si uno se va a achicar en un campo deportivo como el de Colo Colo, por ejemplo, o con la U en el Nacional, qué sería si esos jugadores tienen que jugar en el Maracaná o en Europa".

"La presión la van a tener siempre en todos lados. Para más adelante hay que saber elegir a los mejores jugadores, de buen nivel futbolístico, porque les pagan los medios sueldazos. No quiero criticar a la directiva, porque además en el fondo somos amigos", añadió.

Por otra parte, el referente de los laicos habló sobre el récord de máximo goleador en Superclásicos, que actualmente él ostenta con 16 goles, pero que puede ser amagado por Esteban Paredes, que registra 14 tantos.

"Perdone lo que le voy a decir, pero le han dado tanto color a esta cuestión... ¡Si Paredes ya es el máximo goleador! ¿Por qué? Cuando me entrevistaron hace unas semanas yo dije que el máximo goleador, claro, es el que hace más goles, incluyendo de penal o de tiro libre", dijo en primera instancia.

No obstante, posteriormente disparó que "hay otra cosa que es lo más difícil, que es hacer los goles de jugada. Yo hice como 197 de goles en mi vida deportiva, y todos de jugada. Por eso no quiero hablar de este tema. Perdóneme, pero no me gusta hablar de récords y todo eso, porque no quiero ni me interesa perjudicar a Paredes. Yo tengo un récord y si me pongo a discutir me echo a un montón de gente encima".

Finalmente, Carlos Campos entregó su parecer del complejo momento de la U en el fondo de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional y señaló que "se eligieron mal los refuerzos. No se eligieron de buen nivel, porque los partidos que he visto de la U han sido horribles, pero porque hay jugadores que nunca deberían haber estado ahí".

"Ahora está este niño Caputto, creo que se llama, que está tratando de arreglar la cosa, pero el que dejó la escoba fue el anterior, que lo único que hacía era aplaudir a los huevones para que se fueran al ataque. En vez de hacer una buena planificación lo único que hacía era aplaudir con las manos. A lo mejor yo soy demasiado crítico, no sé", cerró.