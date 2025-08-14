¿Cómo se toman en U de Chile la doble competencia tras el triunfazo sobre Independiente?

El triunfazo sobre Independiente en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana empieza a proyectar lo que será una exigente fase de la temporada para U de Chile, aunque en la interna de los azules tienen claro cómo deben encarar la doble competencia entre el certamen continental y el Campeonato Nacional.

Dando el primer paso a la clasificación a los cuartos de la Sudamericana y encontrándose como escoltas del torneo local, en la U pretenden sostenerse lo más posible con un buen rendimiento entre las dos competencias, algo que es un objetivo fijo para el plantel.

👀 En la U no le temen a la doble competencia en una recta clave de la temporada

Luego de la victoria sobre Independiente en el Nacional este miércoles, fue Javier Altamirano quien tomó la palabra sobre el resultado y cómo proyectan lo que viene por delante, teniendo un importante cruce ante Audax Italiano este fin de semana y luego la revancha ante el Rey de Copas en la Sudamericana.

"Estamos bien y positivos. Como dije hace un par de días atrás a nosotros nos gusta jugar cada tres o cuatro días y sobre todo a este nivel", esbozó Altamirano sobre estar compitiendo de buena forma en dos tornes a la vez.

Así mismo, expresó que: "Vamos a ir como todos los partidos a proponer nuestro juego y seguir en esta senda que es importante. Toca Audax, sabemos que tienen buenos jugadores pero sabemos que estamos a la altura".

⚽ ¿A cuántos puntos está U de Chile del líder en el Campeonato Nacional?

La U, que en el plano local goleó a Unión Española en la pasada fecha, se encuentra actualmente en el segundo lugar del campeonato con 38 puntos, a seis de distancia del puntero Coquimbo Unido.

📆 ¿Cuándo es la revancha entre la U e Independiente por Copa Sudamericana?

El partido de vuelta entre U de Chile e Independiente en la Sudamericana se jugará el próximo 20 de agosto en el Estadio Libertadores de América.

📆 Fecha: Miércoles 20 de agosto

🕐 Hora: 20:30 (Chile)

🏟 Estadio: Libertadores de América

📆 ¿Cuándo juega la U por el Campeonato Nacional?

⚔️ Rival: Audax Italiano

📆 Fecha: Domingo 17 de agosto

🕐 Hora: 12:30 (Chile)

🏟 Estadio: Nacional

