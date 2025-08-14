Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Universidad de Chile

¿Cómo se toman en U de Chile la doble competencia tras el triunfazo sobre Independiente?

En la U ya empiezan a proyectar lo que viene tras el triunfazo sobre Independiente en Copa Sudamericana, asegurando que están a la altura de los desafíos.

Foto: Photosport ¿Cómo se toman en U de Chile la doble competencia tras el triunfazo sobre Independiente?
Felipe Rojas Davidson
El triunfazo sobre Independiente en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana empieza a proyectar lo que será una exigente fase de la temporada para U de Chile, aunque en la interna de los azules tienen claro cómo deben encarar la doble competencia entre el certamen continental y el Campeonato Nacional. 

Dando el primer paso a la clasificación a los cuartos de la Sudamericana y encontrándose como escoltas del torneo local, en la U pretenden sostenerse lo más posible con un buen rendimiento entre las dos competencias, algo que es un objetivo fijo para el plantel. 

👀 En la U no le temen a la doble competencia en una recta clave de la temporada

Luego de la victoria sobre Independiente en el Nacional este miércoles, fue Javier Altamirano quien tomó la palabra sobre el resultado y cómo proyectan lo que viene por delante, teniendo un importante cruce ante Audax Italiano este fin de semana y luego la revancha ante el Rey de Copas en la Sudamericana. 

"Estamos bien y positivos. Como dije hace un par de días atrás a nosotros nos gusta jugar cada tres o cuatro días y sobre todo a este nivel", esbozó Altamirano sobre estar compitiendo de buena forma en dos tornes a la vez. 

Así mismo, expresó que: "Vamos a ir como todos los partidos a proponer nuestro juego y seguir en esta senda que es importante. Toca Audax, sabemos que tienen buenos jugadores pero sabemos que estamos a la altura". 

⚽ ¿A cuántos puntos está U de Chile del líder en el Campeonato Nacional?

La U, que en el plano local goleó a Unión Española en la pasada fecha, se encuentra actualmente en el segundo lugar del campeonato con 38 puntos, a seis de distancia del puntero Coquimbo Unido. 

📆 ¿Cuándo es la revancha entre la U e Independiente por Copa Sudamericana?

El partido de vuelta entre U de Chile e Independiente en la Sudamericana se jugará el próximo 20 de agosto en el Estadio Libertadores de América.

📆 Fecha: Miércoles 20 de agosto

🕐 Hora: 20:30 (Chile)

🏟 Estadio: Libertadores de América

📆 ¿Cuándo juega la U por el Campeonato Nacional?

⚔️ Rival: Audax Italiano 

📆 Fecha: Domingo 17 de agosto

🕐 Hora: 12:30 (Chile)

🏟 Estadio: Nacional

📲 ¿Dónde seguir las novedades de U de Chile?

👉🏽 En Al Aire Libre podrás seguir toda la actualidad y las novedades de Universidad de Chile.

Felipe Rojas Davidson

Nacido y criado en Santiago, completó sus estudios en la Universidad Andrés Bello y comenzó su carrera colaborando con Encancha y Portaligas de Palco y Comunicaciones. Trabajó casi seis años como colaborador en AlAireLibre.cl de Radio Cooperativa. Apasionado por el fútbol, el tenis y otras disciplinas deportivas, también muestra interés en la lucha libre y el entretenimiento deportivo.
