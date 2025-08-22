Conmebol abrió expediente contra Independiente y la U de Chile: esto expuso el árbitro del partido

La Copa Sudamericana quedó manchada tras los violentos incidentes en el Estadio Libertadores de América durante el duelo entre Independiente y Universidad de Chile. El partido, suspendido en el segundo tiempo y posteriormente cancelado, derivó en un verdadero caos que terminó con la barra azul como principal víctima de los ataques en Avellaneda.

Ahora, la pelota está en los escritorios. La Conmebol abrió un expediente disciplinario y debe resolver no solo qué pasará con la llave, sino también qué sanciones aplicará. Y el fuerte informe arbitral del uruguayo Gustavo Tejera podría inclinar la balanza.

⚖️ El expediente de la Unidad Disciplinaria de Conmebol y el informe del árbitro

Mientras en Independiente intentan victimizarse y piden ser declarados ganadores, el escrito del juez fue lapidario para el Rojo. Gustavo Tejera consignó: "Durante el desarrollo del primer tiempo, junto con el resto del equipo arbitral, pudimos escuchar a la voz del estadio solicitar que la hinchada visitante (Universidad de Chile) interrumpiera la práctica de lanzar objetos a la parcialidad locataria (Independiente)".

Sin embargo, el réferi dejó en claro que la violencia se agudizó con los locales en el complemento: "Previo al inicio del segundo tiempo, y estando aún en el túnel de ingreso al campo de juego, se nos acercó el delegado del partido solicitándonos no ingresar al mismo con motivo de la situación de violencia en las tribunas, en donde pudimos observar cómo se lanzaban objetos entre parciales".

El informe disciplinario que abrió el ente del fútbol sudamericano, también incluye las observaciones del delegado de la Conmebol, quien indicó que la voz del estadio pidió el desalojo de los hinchas de la U, sin su autorización.

"Sin instrucción mía, emitió una orden de desalojo de la bandeja superior, donde estaban apostados los hinchas visitantes y se ha observado que estos comenzaron a desalojar la bandeja mencionada; minutos después hinchas locales ingresaron a la bandeja superior del sector Sur, donde aún quedaban algunos hinchas visitantes rezagados, iniciándose una serie de agresiones con alto nivel de peligrosidad".

⏳ La decisión queda en manos de la Conmebol

Con este panorama, el organismo continental deberá pronunciarse en los próximos días. En la U miran con atención, pues el informe arbitral podría abrirles la puerta a una resolución favorable y, de paso, hundir aún más a Independiente, que ya suma múltiples denuncias por el caos vivido en su estadio.

La gran incógnita ahora es clara: ¿será la Conmebol implacable con el Rojo o se inclinará por un castigo compartido?