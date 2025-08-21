Conmebol ratificó la cancelación de la revancha entre Independiente vs U de Chile: ¿Quién clasifica?

Una de las declaraciones que más se esperaba por lo ocurrido en la revancha de Independiente con U de Chile era la postura de Conmebol, que horas después de los incidentes en el estadio Libertadores de América se refirió a lo que ocurrirá con la realización del partido y las medidas a tomar al respecto.

El encuentro se alcanzó a jugar hasta el minuto 53' cuando debió interrumpirse por los hechos iniciados en la tribuna ocupada por los hinchas de la U, siendo suspendido posteriormente por el árbitro del encuentro, el uruguayo Gustavo Tejera.

Frente a todo esto, desde Conmebol expusieron un comunicado no muy expresivo, pero donde sí apuntan a los pasos a seguir.

⚽ ¿Se reanudará el encuentro entre Independiente y U de Chile?

De acuerdo al comunicado de Conmebol, el partido entre Independiente y U de Chile se encuentra cancelado, no suspendido como se indicó en primera instancia, y esto quiere decir que el encuentro no volverá a jugarse y el ente decidirá las medidas tras la investigación correspondiente.

En rigor, la misiva del organismo rector del fútbol sudamericano señala que: "La Confederación expresa su repudio y condena enérgicamente los actos de violencia registrados dentro y fuera del estadio. Estamos en contacto permanente con las autoridades de seguridad y monitoreando de cerca la situación de las personas afectadas. Asimismo, la Institución actuará con la mayor firmeza, de acuerdo con el reglamento de la Comisión Disciplinaria".

"En el marco de la suspensión y posterior cancelación del partido, la Confederación se encuentra recopilando datos y procesando información, los cuales están siendo remitidos a la Unidad Disciplinaria para la aplicación de las sanciones correspondientes", agregan.

▪️ El palo de Conmebol a Independiente por los incidentes

De todas formas, en el comunicado Conmebol parece tirarle un palo a Independiente por su responsabilidad en la organización en el Libertadores de América.

"La Confederación reafirma su compromiso con la erradicación de hechos de violencia en el fútbol e insta a todos los clubes participantes de sus competiciones, en su calidad de responsables de la seguridad cuando actúan como locales, a implementar las máximas medidas de prevención y control, a fin de garantizar que, hechos de esta naturaleza, no vuelvan a repetirse", se refieren al respecto.

⏳ ¿Cuándo se conocerá una resolución de Conmebol sobre esta llave?

Teniendo antecedentes como lo ocurrido en la tragedia del Estadio Monumental en aquel encuentro entre Colo Colo y Fortaleza, puede que transcurran días hasta que Conmebol entregue una resolución definitiva tanto con Independiente como con la U.

Hay que tener en cuenta eso sí que desde el elenco de Avellaneda ya avisaron que viajarán en las próximas horas a Paraguay para pedir los puntos en esta serie con U de Chile, aunque nada está garantizado.

