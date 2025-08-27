Conmebol sorprende: la decisión que puede cambiar el destino de U de Chile e Independiente

Conmebol sigue tomando decisiones en busca de definir al clasificado a cuartos de final de la Copa Sudamericana, en la llave entre U de Chile e Independiente.

La confrontación está en veremos después de la cancelación del duelo de vuelta en Avellaneda, debido a los graves incidentes que protagonizaron hinchas de ambos elencos, pero que dejaron malheridos a algunos fanáticos chilenos.

😱 El nuevo paso de Conmebol para definir al ganador del U de Chile vs Independiente

Según dio a conocer el periodista Gonzalo Foullioux en TNT Sports, la Conmebol citó tanto a U de Chile como a Independiente a una audiencia presencial en su sede en Luque, Paraguay.

Hay que esperar para saber si la U enviará sólo a abogados o también viajará el presidente de Azul Azul, Michael Clark.

Al otro lado también se espera con ansias saber si estará Néstor Grindetti, polémico presidente de Independiente, quien se ha mostrado muy preocupado por los puntos, pero poco empático con las víctimas de U de Chile.

❓ ¿Cuáles serán los descargos de U de Chile?

U de Chile presentará pruebas por escrito, en video y declaraciones de testigos, en los que busca probar la responsabilidad de los barristas de Independiente y que el partido fue cancelado por responsabilidad de ellos.

