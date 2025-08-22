Copa Sudamericana 2025: fechas de cuartos y la incertidumbre de la U de Chile

La Conmebol programó los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 y mantuvo la interrogante sobre el último clasificado, entre Independiente y U de Chile, luego de los graves incidentes en Avellaneda, que significaron la suspensión del encuentro cuando estaba 1-1 (1-2 en el global a favor de la U).

📅 ¿Cuándo se juegan los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

La llave de cuartos de final de la Copa Sudamericana que nos compete es la que disputará Alianza Lima contra U de Chile o Independiente.

La acción comenzará en Lima el jueves 18 de septiembre a partir de las 21:30 horas de Chile (actualizada con el horario de verano que comienza el sábado 6 de septiembre).

Todo termina en Chile o Argentina el jueves 25 de septiembre a las 21:30 horas de Chile, otra vez.

🤔 ¿Qué decisión tomará Conmebol sobre la llave de U de Chile con Independiente?

Según DSports, la llave entre U de Chile e Independiente terminará favorable a los Azules, ya que la Conmebol castigará a los argentinos por los incidentes ocurridos en su estadio, ya que son los organizadores del espectáculo.

Eso está en un "99,9% definido", según señaló el periodista Juan Carlos "Toti" Pasman.

