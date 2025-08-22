Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Universidad de Chile

Copa Sudamericana 2025: fechas de cuartos y la incertidumbre de la U de Chile

U de Chile puede estar en cuartos de final si es que Conmebol castiga a Independiente.

Foto: Photosport Copa Sudamericana 2025: fechas de cuartos y la incertidumbre de la U de Chile
Luís Felipe Labrín
La Conmebol programó los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 y mantuvo la interrogante sobre el último clasificado, entre Independiente y U de Chile, luego de los graves incidentes en Avellaneda, que significaron la suspensión del encuentro cuando estaba 1-1 (1-2 en el global a favor de la U).

📅 ¿Cuándo se juegan los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

La llave de cuartos de final de la Copa Sudamericana que nos compete es la que disputará Alianza Lima contra U de Chile o Independiente.

La acción comenzará en Lima el jueves 18 de septiembre a partir de las 21:30 horas de Chile (actualizada con el horario de verano que comienza el sábado 6 de septiembre).

Todo termina en Chile o Argentina el jueves 25 de septiembre a las 21:30 horas de Chile, otra vez.

🤔 ¿Qué decisión tomará Conmebol sobre la llave de U de Chile con Independiente?

Según DSports, la llave entre U de Chile e Independiente terminará favorable a los Azules, ya que la Conmebol castigará a los argentinos por los incidentes ocurridos en su estadio, ya que son los organizadores del espectáculo.

Eso está en un "99,9% definido", según señaló el periodista Juan Carlos "Toti" Pasman.

🔗 ¿Dónde saber más de la participación de U de Chile en Copa Sudamericana?

Para saber más sobre U de Chile y su participación en la Copa Sudamericana, debes acceder a Al Aire Libre.

Luís Felipe Labrín

Nacido en Santiago de Chile, se dedicó al periodismo desde joven. Trabajó en Radio Santo Tomás y en 2018 ingresó a Radio Cooperativa, estableciéndose en AlAireLibre.cl como redactor y editor de fin de semana. Padre de una hija, disfruta del fútbol y el tenis. Sus lugares favoritos son el estadio y junto a su familia.
