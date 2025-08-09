Dan a conocer de otra situación que tiene incómodo a Gustavo Álvarez en U de Chile

U de Chile tiene que enfrentar este sábado a Unión Española en la Fecha 19 del Campeonato Nacional, un encuentro en el que los azules deben volver a la senda del triunfo para no perderle más pista al líder Coquimbo Unido.

Esta semana no fue del todo tranquila en la interna de la U, que además de tener que pasar página de dicho último traspié a manos de Cobresal, tuvieron un insípido cierre de libro de pases sin la llegada del anhelado tercer refuerzo para el técnico Gustavo Álvarez, además de la molestia que habría generado el tema de los lesionados.

Junto a aquello, en las últimas horas se dio a conocer de otra situación que tiene incómodo al entrenador de U de Chile, y que involucró la preparación de este partido ante Unión Española.

⚽ El CDA le da dolores de cabeza a Gustavo Álvarez

Al ya enfado que le trajo a Álvarez el que no se pudiera lograr la llegada de un tercer fichaje en este mercado de invierno, se reveló de otro problema que tiene que ver co las condiciones para entrenar en el Centro Deportivo Azul.

De acuerdo a lo que expuso el portal partidario Emisora Bullanguera, el DT azul no está conforme con el estado de las canchas de entrenamiento en el CDA, lo que significó un problema para preparar adecuadamente el encuentro de esta tarde ante los hispanos.

🧐 ¿Qué problema hay con las canchas del CDA?

De acuerdo al citado portal, "el mejoramiento de las canchas con una resiembra se hizo a fines de junio, cuando estaba estipulado que se realizara entre febrero y marzo".

Esta situación mantiene preocupación en Gustavo Álvarez, que ya ha manifestado a la dirigencia la necesidad de hacer una mantención adecuada a las canchas, lo cual no ha ocurrido hasta la fecha.

