Daniel Schapira y su renuncia al directorio de Azul Azul: Se están tomando decisiones sin consultar

Daniel Schapira, que este miércoles presentó su renuncia al directorio de Azul Azul junto a su hijo Eduardo, conversó con Al Aire Libre en Cooperativa sobre las razones de su salida, asegurando que se comenzaron a tomar decisiones que no fueron consultadas a la mesa mayor.

"Es muy difícil, pero hay decisiones que en la vida hay que tomar, aunque sean dolorosas, y en este caso ya era una cosa que se venía arrastrando y ya después de lo último que ha sucedido, en realidad es la gota que rebalsó el vaso", indicó el empresario.

"En la práctica, lo que sucede es que nosotros no estamos de acuerdo con cómo se están manejando algunas cosas y no podemos hacer nada por cambiarlo porque somos una minoría en el directorio y en definitiva no hay nada que se puede hacer. Es una impotencia tremenda, pero no hay mucho que se puede hacer y al final eso gatilla la decisión que hemos tomado de renunciar", complementó.

En esa línea, comparó lo que se ha realizado bajo la administración de Michael Clark con el paso de Carlos Heller por Azul Azul.

"Sabemos que era una administración bien presidencialista, pero de alguna manera siempre había antes una discusión, aunque a veces Carlos cortaba por su cuenta y tomaba decisiones, pero siempre hacía participar. Ahora las cosas han cambiado y se están tomando decisiones sin consultar y uno puede estar de acuerdo o no, pero en definitiva lo menos que uno esperaría de un directorio es que te consulten. Uno está pintado y para estar pintados nosotros no estamos", expresó.

Daniel Schapira, profundizó en lo que pasa en el directorio: "Nosotros no hemos tenido injerencia, de hecho me enteré por la prensa de la contratación de Matías Rodríguez, independientemente si estamos de acuerdo o no, no es el tema en cuestión aquí. En el directorio hay 11 voces, y si en definitiva se impone la contratación de Matías Rodríguez o la no contratación hay que acatar, pero por lo menos hay que someterlo a consideración. Si no se somete, se está imponiendo, y eso no lo acepto", apuntó.

Pese a su salida de Azul Azul, indicó que "ojalá nos vaya bien, ojalá ganemos. Ojalá nos vaya súper bien. Yo sinceramente, de adentro lo deseo como cualquier otro hincha, pero creo que aquí las cosas no se han hecho bien desde hace tiempo".

"Hemos puesto todo el empeño posible, pero hay que reconocer que no se ha hecho todo lo bien que se pudo haber hecho. Yo asumo parte de la culpa como me corresponde, pero cuando uno no comparte la forma y el fondo de cómo se están haciendo las cosas no se puede seguir y por eso decidimos dar un paso al costado", sentenció.