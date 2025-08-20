Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Universidad de Chile

De la tragedia del Monumental al Independiente vs U de Chile: la polémica que persigue a Gustavo Tejera

El árbitro Gustavo Tejera estuvo en el Colo Colo vs Fortaleza y el Independiente vs U de Chile.

Foto: Photosport De la tragedia del Monumental al Independiente vs U de Chile: la polémica que persigue a Gustavo Tejera
Luís Felipe Labrín
Llévatelo:

Partido cancelado e hinchas heridos: así terminó el duelo de Independiente vs U de Chile en Copa Sudamericana, en lo que realmente es una tragedia, ya que hubo grave violencia al interior del estadio Libertadores de América de Avellaneda.

Gustavo Tejera y su "maldición" tras el Colo Colo vs Fortaleza y el Independiente vs U de Chile

Una situación increíble es la del árbitro uruguayo Gustavo Tejera, quien estuvo tanto en este partido como en el de Colo Colo vs Fortaleza en la Copa Libertadores, el pasado 10 de abril: los dos duelos más trágicos en el último tiempo en Sudamérica.

En ambas ocasiones, el juez se vio superado y es natural: en el Monumental los hinchas invadieron la cancha y en esta ocasión tuvo que frenar el duelo ante una incontenible situación en las tribunas.

Violencia total en el Independiente vs U de Chile

Luego de que el árbitro decidiera la suspensión del duelo entre Independiente y U de Chile, y los jugadores se fueran a los camarines, la violencia se desató.

Lo ocurrido fue el lanzamiento de todo tipo de proyectiles de lado y lado entre las barras, y después un enfrentamiento directo entre personas, quedando algunas muy malheridas.

¿Dónde saber más de los incidentes del Independiente vs U de Chile?

Para saber todas las consecuencias de los incidentes del duelo de Independiente vs U de Chile, accede a Al Aire Libre.

Temas #Deportes #Fútbol #Fútbol #Universidad de Chile #Copa Sudamericana

Luís Felipe Labrín

Nacido en Santiago de Chile, se dedicó al periodismo desde joven. Trabajó en Radio Santo Tomás y en 2018 ingresó a Radio Cooperativa, estableciéndose en AlAireLibre.cl como redactor y editor de fin de semana. Padre de una hija, disfruta del fútbol y el tenis. Sus lugares favoritos son el estadio y junto a su familia.
Más de Universidad de Chile