De la tragedia del Monumental al Independiente vs U de Chile: la polémica que persigue a Gustavo Tejera

Partido cancelado e hinchas heridos: así terminó el duelo de Independiente vs U de Chile en Copa Sudamericana, en lo que realmente es una tragedia, ya que hubo grave violencia al interior del estadio Libertadores de América de Avellaneda.

Gustavo Tejera y su "maldición" tras el Colo Colo vs Fortaleza y el Independiente vs U de Chile

Una situación increíble es la del árbitro uruguayo Gustavo Tejera, quien estuvo tanto en este partido como en el de Colo Colo vs Fortaleza en la Copa Libertadores, el pasado 10 de abril: los dos duelos más trágicos en el último tiempo en Sudamérica.

En ambas ocasiones, el juez se vio superado y es natural: en el Monumental los hinchas invadieron la cancha y en esta ocasión tuvo que frenar el duelo ante una incontenible situación en las tribunas.

Violencia total en el Independiente vs U de Chile

Luego de que el árbitro decidiera la suspensión del duelo entre Independiente y U de Chile, y los jugadores se fueran a los camarines, la violencia se desató.

Lo ocurrido fue el lanzamiento de todo tipo de proyectiles de lado y lado entre las barras, y después un enfrentamiento directo entre personas, quedando algunas muy malheridas.

¿Dónde saber más de los incidentes del Independiente vs U de Chile?

