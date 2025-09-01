Del Superclásico al Tribunal: la U de Chile prepara una bomba contra Javier Correa

El Superclásico 198 sigue ardiendo más allá de la cancha. Al término del partido que Colo Colo ganó 1-0 en el Monumental, el delantero argentino Javier Correa protagonizó un duro cruce con el presidente de Azul Azul, Michael Clark, episodio que Azul Azul ya decidió llevar al Tribunal de Disciplina de la ANFP.

Todo ocurrió en la zona mixta del recinto de Macul, donde Correa primero tuvo un encontrón con un familiar de Víctor Felipe Méndez que lo increpó. La tensión escaló y el ariete albo terminó insultando directamente al timonel de la U.

“Me dijo garabatos muy feos, espero que llegue a su casa, lo piense y pida perdón”, relató Clark tras el Superclásico.

Pero eso no fue todo. Según testigos, Correa lanzó una frase que encendió la indignación en la dirigencia azul, haciendo alusión a la tragedia sufrida por hinchas de la U en Avellaneda:

“Hijo de puta controla a tus hinchas que después les pegan y andan llorando, hijo de puta (sic)”.

La denuncia de la U de Chile contra Javier Correa

Desde Azul Azul confirmaron a El Deportivo que presentarán una denuncia formal ante la ANFP, buscando una sanción ejemplificadora contra Correa. La idea es sentar un precedente y que este tipo de hechos no se repitan en el fútbol chileno.

Javier Correa, protagonista de polémicas

El ariete argentino ya había encendido la previa del Superclásico con un cruce con Marcelo Díaz. El propio Correa apuntó contra el volante azul:

“Después hablamos de paz, después hablamos de que tenemos que ser ejemplos. Después dicen ser diferentes, pero la verdad es que muestra la hilacha... Yo lo he tenido enfrente y no me dijo nada, nunca me habló. Para ser guapo de acá está bárbaro”.

Ahora, con la denuncia de Azul Azul en camino, el goleador albo suma otro capítulo en una semana cargada de polémicas.

¿Qué sanción arriesga Correa en la ANFP?

El Tribunal de Disciplina podría aplicar sanciones que van desde una amonestación hasta la suspensión de varios partidos, dependiendo de los informes y las pruebas que presente la U.

Porque el delantero insultó a Michael Clark en la zona mixta, con frases consideradas graves por Azul Azul.

Según testigos, Correa le dijo a Clark: “Hijo de puta controla a tus hinchas que después les pegan y andan llorando, hijo de puta”.

