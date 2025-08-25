Desastre de Avellaneda: nuevo video complica a Independiente tras agresión a hinchas de U de Chile

Siguen los coletazos de la barbarie en Avellaneda, en que barristas de Independiente le dieron una brutal golpiza a fanáticos de U de Chile, dejando a varios malheridos, todo esto mientras ambos elencos se enfrentaban por la Copa Sudamericana.

Nuevo antecedente favorece a U de Chile y deja mal parado a Independiente

Resulta que en las últimas horas se conoció un nuevo antecedente, el que deja muy mal parado al Rojo de Avellaneda, en sus intenciones de continuar en la Copa Sudamericana.

Se trata de un video en el que hinchas de Independientes hacen gestos racistas a aficionados de U de Chile, lo que llega a agudizar lo que ya era grave: la agresión de los locales hacia los chilenos.

U de Chile se querelló contra los que resulten responsables de la barbarie de Avellaneda

En medio de todo esto, U de Chile se querelló ante hinchas, funcionarios y agentes del Estado de Argentina que resulten responsables de las agresiones contra los fanáticos de U de Chile.

Fue el propio presidente de Azul Azul, Michael Clark, quien viajó personalmente a Argentina para llevar a cabo el recurso judicial.

