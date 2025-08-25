Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Desastre de Avellaneda: nuevo video complica a Independiente tras agresión a hinchas de U de Chile

U de Chile sigue luchando con Independiente en la justicia y los escritorios de la Conmebol.

Luís Felipe Labrín
Siguen los coletazos de la barbarie en Avellaneda, en que barristas de Independiente le dieron una brutal golpiza a fanáticos de U de Chile, dejando a varios malheridos, todo esto mientras ambos elencos se enfrentaban por la Copa Sudamericana.

Resulta que en las últimas horas se conoció un nuevo antecedente, el que deja muy mal parado al Rojo de Avellaneda, en sus intenciones de continuar en la Copa Sudamericana.

Se trata de un video en el que hinchas de Independientes hacen gestos racistas a aficionados de U de Chile, lo que llega a agudizar lo que ya era grave: la agresión de los locales hacia los chilenos.

U de Chile se querelló contra los que resulten responsables de la barbarie de Avellaneda

En medio de todo esto, U de Chile se querelló ante hinchas, funcionarios y agentes del Estado de Argentina que resulten responsables de las agresiones contra los fanáticos de U de Chile.

Fue el propio presidente de Azul Azul, Michael Clark, quien viajó personalmente a Argentina para llevar a cabo el recurso judicial.

Luís Felipe Labrín

Nacido en Santiago de Chile, se dedicó al periodismo desde joven. Trabajó en Radio Santo Tomás y en 2018 ingresó a Radio Cooperativa, estableciéndose en AlAireLibre.cl como redactor y editor de fin de semana. Padre de una hija, disfruta del fútbol y el tenis. Sus lugares favoritos son el estadio y junto a su familia.
