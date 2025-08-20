Destapan un presunto quiebre en U de Chile con Gustavo Álvarez cómo protagonista

En U de Chile atraviesan días un tanto gitados. Si bien el director técnico Gustavo Álvarez ha logrado encaminar a los azules después de temporadas bien complejas en lo deportivo, la reciente derrota frente a Audax Italiano volvió a destapar las tensiones que se viven puertas adentro en el Centro Deportivo Azul.

El trasfondo del golpe sufrido en La Florida cuenta con un nombre propio: Eduardo Vargas. Bien sabido es que Álvarez había solicitado expresamente a Turboman como refuerzo, pero la dirigencia de Azul Azul no pudo cerrar su llegada y el delantero terminó firmando en Audax. Para peor, el otrora seleccionado nacional marcó en el triunfo audino, lo que agudizó la molestia del estratega azul.

🫨 Problemas internos en U de Chile: Álvarez apuntó a jugadores y dirigentes

Según destapó La Tercera, la relación entre Álvarez y la dirigencia de Azul Azul se vio afectada desde el frustrado fichaje de Vargas. Aunque públicamente el DT aseguró haber "pasado la página", internamente no esconde su malestar por cómo se manejó la negociación.

Desde el club reconocen que la falta de gol ha sido una preocupación constante del entrenador, y en los últimos días incluso lanzó críticas públicas hacia sus delanteros, interpretadas como un gesto de protesta hacia la plana directiva.

"El semblante de Álvarez no es el mismo de hace unos meses. Ahora exige resultados inmediatos y emplazó a su plantel a salir campeones, aunque sabe que ya no dependen sólo de ellos en el torneo", señalaron desde el CDA al citado medio.

▪️ Hay un clima tenso en el CDA

Además, el DT de la U no está conforme con que Azul Azul le pidiera priorizar el Campeonato Nacional por sobre la Copa Sudamericana, esto teniendo en cuenta que seguir avanzando en el plano internacional lo puede valorizar aún más como entrenador, pensando en el futuro.

Así las cosas, el panorama deja a la U en un escenario delicado: con el torneo en una fase decisiva, el equipo no muestra la misma sintonía interna y la relación entre entrenador, plantel y directiva parece lejos de ser la ideal.

Por ahora, Gustavo Álvarez mantiene silencio sobre el caso, aunque la tensión se siente fuerte en la antesala de una recta final de campeonato que definirá mucho más que un título, y más aún a horas de una revancha clave ante Independiente por el paso a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

🎯 ¿Qué se juega la U de Chile vs Independiente?

El partido de vuelta está programado para este miércoles 20 de agosto en Avellaneda. A la U le basta con ganar o empatar para avanzar a cuartos. Si pierde 1-0, la definición será por penales (sin tiempo extra).

De avanzar, enfrentará al vencedor entre Universidad Católica de Ecuador y Alianza Lima, serie que de momento lideran los de Néstor Pipo Gorosito por 2-0.

📅 ¿Cuándo es el próximo partido de U de Chile?

⚔️ Rival: Independiente

📅 Fecha: Miércoles 20 de agosto

🕕 Hora: 20:30

🏟️ Estadio: Libertadores de América

