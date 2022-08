Diego López apuntó a errores arbitrales tras caída en Curicó: No es una excusa, son cosas reales

El director técnico de Universidad de Chile, Diego López, apuntó a "errores" de su equipo, pero principalmente del árbitro Felipe González, para justificar la derrota por 3-1 frente a Curicó Unido en el Estadio La Granja.

"La expulsión no es clara y no la fueron a ver. Hay que analizar el partido hasta cuando estuvimos con 11 jugadores. También hay una jugada cuando le dieron una amarilla a un jugador rival, cuando Marcelo Morales estaba solo, nos paró la acción. No es una excusa, son cosas reales", dijo en conferencia de prensa.

Sobre fallas propias, expresó que "el segundo tanto nació de un error nuestro en la salida. En el primer tiempo pudimos anotar antes el empate. No podemos fallar oportunidades claras".

Además, se molestó cuando un periodista aseguró que el equipo se vio afectado anímicamente por la expulsión de Alvaro Brun (en los 44 minutos): "¿Por qué dices eso? Si nosotros hicimos el empate con uno menos. No lo digas, o dilo, pero yo no lo comparto".

De todas formas, reconoció que "es complicado hacer un balance. Me dio la sensación que no estábamos bien como en el partido anterior. En el momento en que ellos agarraron la pelota se nos hizo difícil. Tuvimos dificultades".

"Es un momento difícil, pero las rachas terminan. Tenemos que ser conscientes y hacer fuerza para terminar la racha negativa", añadió el ex Peñarol.

Por otra parte, aseguró que le dará importancia a la Copa Chile: "Tenemos que estar fuertes porque viene la copa. A veces es bueno tener partidos enseguida cuando pierdes de esta forma, porque hay que levantar la cabeza y jugar. Nuestra idea es pasar esta ronda".

Justamente por este torneo jugarán los "azules", el jueves y el lunes 22 frente a Cobresal, por los octavos de final. En el torneo, están apenas tres puntos sobre la zona de descenso.