DT de Independiente conmueve con sus palabras sobre la triste noche ante la U de Chile

El DT de Independiente también mostro más empatía que su presidente Néstor Grindetti.

Luís Felipe Labrín
El técnico de Independiente, Julio Vaccari, rompió el silencio tras los graves incidentes que marcaron el duelo contra U de Chile por la Copa Sudamericana. Con un tono mucho más empático que el de la dirigencia, el DT entregó una sentida reflexión sobre la violencia que empañó la jornada en Avellaneda.

🗣️ ¿Qué dijo el DT de Independiente sobre los incidentes con U de Chile?

Julio Vaccari calificó lo vivido como una "situación compleja" que afectó a todos los presentes. En sus primeras declaraciones tras el bochorno, el estratega aseguró que "la sensación es de mucha tristeza. Es algo para lo que no estamos preparados, porque queremos hablar de fútbol, pero nos atraviesa".

"Es un problema cultural y social, grande y grave", agregando que todo recae en "una falta de educación muy importante".

"No es normal, hay muchos chicos del cuerpo técnico, del plantel y empleados que tienen familia en la gente que va al codo del estadio", añadió.

"Sé que la gente de Independiente está haciendo todo lo posible y nosotros estamos encolumnados detrás de eso, pero siempre sabiendo que nosotros representamos un escudo muy grande y que tenemos que hacernos cargo de la parte futbolística. Es lo que nos toca y es desde el lugar que nosotros podemos ayudar", sentenció.

📅 ¿Cuándo se entrega el fallo de Conmebol por la llave de U de Chile e Independiente?

Se espera que la Conmebol entregue su veredicto final durante el miércoles 3 de septiembre. El fallo del ente rector determinará cuál de los dos equipos avanzará a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 y las sanciones para ambos elencos.

