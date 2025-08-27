Duro golpe: Justicia argentina apunta a Independiente por graves incidentes ante U de Chile

Un nuevo golpe recibió Independiente tras los graves episodios de violencia producidos en su estadio en Avellaneda en el duelo ante U de Chile, los que dejaron a varios hinchas malheridos en el conjunto chileno.

Fiscal dio a conocer irregularidades de Independiente en duelo ante U de Chile

El fiscal Mariano Zitto habló con DSports Radio y señaló: "Noto una cierta falta de prevención". Además, fue directo al señalar que los hinchas chilenos ya habían roto las cámaras, las escaleras y el bufet antes del inicio del partido, lo que "debería haber dado una alerta" para suspender el espectáculo deportivo.

El magistrado explicó que hubo una "descoordinación de prevención interna" entre la seguridad privada y las autoridades policiales que estaban fuera del estadio. Esta falta de coordinación permitió que "una minoría opaque lo que debería ser un divertimento para las familias".

Zitto, quien lleva adelante la investigación de los brutales incidentes entre Independiente y Universidad de Chile, reveló que "tenemos algunos casos de tentativa de homicidio".

El fiscal explicó que han recibido "centenares de videos" que muestran una situación que se desbordó completamente. Las imágenes revelan el nivel extremo de violencia que se vivió en las tribunas del estadio de Avellaneda.

¿Qué pasó con los detenidos de U de Chile e Independiente?

Los más de 100 detenidos de U de Chile fueron liberados hace algunos días en Argentina, mientras que todavía hay 25 de Independiente que son investigados por las brutales agresiones a los fanáticos nacionales.

¿Cuándo entrega Conmebol su veredicto sobre la llave de U de Chile con Independiente?

Se espera que el 3 de septiembre haya un fallo de Conmebol sobre el clasificado a cuartos de final entre U de Chile e Independiente: el que avance jugará ante Alianza Lima el 18 y 25 de septiembre.

¿Cuál será el fallo de Conmebol sobre la confrontación de U de Chile e Independiente?

Según el periodista Juan Carlos "Toti" Pasman hay un "99,9 por ciento" de la decisión lista, la que será favorable a U de Chile.

¿Dónde saber más de U de Chile?

Para saber más de U de Chile debes acceder a Al Aire Libre.