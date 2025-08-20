Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Universidad de Chile

"El agradecimiento es eterno": Ídolo de U de Chile reabre el debate por el frustrado retorno de Eduardo Vargas

El multicampeón con los azules tuvo palabras para Turboman y sorprendió con su postura sobre el futuro del atacante de Audax Italiano.

Foto: Photosport "El agradecimiento es eterno": Ídolo de U de Chile reabre el debate por el frustrado retorno de Eduardo Vargas
Bastián Catalán
La herida sigue abierta en Universidad de Chile. El frustrado regreso de Eduardo Vargas continúa generando debate entre los hinchas y exjugadores del Romántico Viajero, especialmente después de que "Turbomán" anotara uno de los goles en el triunfo 3-1 de Audax Italiano sobre la U en el Estadio Nacional.

Gustavo Lorenzetti, ídolo del club, alzó la voz en el programa para dar su punto de vista sobre esta polémica que dividió a la parcialidad universitaria durante el último mercado de fichajes. El "Duende", como hincha confeso de los azules, reconoció que se trata de una situación compleja, pero se manifestó abierto a un posible regreso del atacante en el futuro.

🔵 Lorenzetti se refirió al frustrado arribo Vargas a U de Chile

En conversación con el programa de Youtube Cavigol Contigo Gustavo Lorenzetti se refirió al frustrado arribo de Eduardo Vargas a Universidad de Chile y señaló que "es una decisión difícil, uno no sabe lo que pasa en las trastienda o interna, yo no me quiero meter en el pensamiento de la gente de la U, porque cada uno lo toma de manera diferente, hay gente que entiende la situación y hay gente que no y le molesta, el hincha es muy pasional, cada uno es diferente".

"Yo como hincha de la U, creo que el agradecimiento para Eduardo es eterno, lo que vivimos con él fue pieza fundamental para el logro máximo que tiene el club", agregó.

👀 Gustavo Lorenzetti apuesta por Eduardo Vargas en 2026

Por otra parte, el Duende expresó su deseo de que Eduardo Vargas pueda regresar a Universidad de Chile en el futuro tras su paso por Audax Italiano.

"Ojalá que al día de mañana pase parecido a lo de Marcelo Díaz y pueda reencontrarse con su gente en la U. Ojalá que la gente que lo tenga que hacer trabaje para volver a ver a Vargas con la camiseta de la U", sentenció.

📆 ¿Cuándo juegan Independiente vs U de Chile?

Universidad de Chile volverá a la cancha este miércoles 20 de agosto a las 20:30 horas cuando visite a Independiente por los octavos de final de vuelta de la Copa Sudamericana.

  • Fecha: Miércoles 20 de agosto

  • Hora: 20:30 

  • Estadio: Libertadores de América (Avellaneda, Argentina)

📲 ¿Dónde seguir las novedades de U de Chile?

En Al Aire Libre podrás seguir toda la actualidad y las novedades de Universidad de Chile.

Bastián Catalán

Nacido y criado en Peñaflor. Egresó de la Universidad Finis Terrae y dio sus primeros pasos en el periodismo como reportero y colaborador en Radio Agricultura. Posteriormente, se desempeñó como periodista digital en Agricultura.cl durante más de tres años.
