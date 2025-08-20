"El agradecimiento es eterno": Ídolo de U de Chile reabre el debate por el frustrado retorno de Eduardo Vargas

La herida sigue abierta en Universidad de Chile. El frustrado regreso de Eduardo Vargas continúa generando debate entre los hinchas y exjugadores del Romántico Viajero, especialmente después de que "Turbomán" anotara uno de los goles en el triunfo 3-1 de Audax Italiano sobre la U en el Estadio Nacional.

Gustavo Lorenzetti, ídolo del club, alzó la voz en el programa para dar su punto de vista sobre esta polémica que dividió a la parcialidad universitaria durante el último mercado de fichajes. El "Duende", como hincha confeso de los azules, reconoció que se trata de una situación compleja, pero se manifestó abierto a un posible regreso del atacante en el futuro.

🔵 Lorenzetti se refirió al frustrado arribo Vargas a U de Chile

En conversación con el programa de Youtube Cavigol Contigo Gustavo Lorenzetti se refirió al frustrado arribo de Eduardo Vargas a Universidad de Chile y señaló que "es una decisión difícil, uno no sabe lo que pasa en las trastienda o interna, yo no me quiero meter en el pensamiento de la gente de la U, porque cada uno lo toma de manera diferente, hay gente que entiende la situación y hay gente que no y le molesta, el hincha es muy pasional, cada uno es diferente".

"Yo como hincha de la U, creo que el agradecimiento para Eduardo es eterno, lo que vivimos con él fue pieza fundamental para el logro máximo que tiene el club", agregó.

👀 Gustavo Lorenzetti apuesta por Eduardo Vargas en 2026

Por otra parte, el Duende expresó su deseo de que Eduardo Vargas pueda regresar a Universidad de Chile en el futuro tras su paso por Audax Italiano.

"Ojalá que al día de mañana pase parecido a lo de Marcelo Díaz y pueda reencontrarse con su gente en la U. Ojalá que la gente que lo tenga que hacer trabaje para volver a ver a Vargas con la camiseta de la U", sentenció.

📆 ¿Cuándo juegan Independiente vs U de Chile?

Universidad de Chile volverá a la cancha este miércoles 20 de agosto a las 20:30 horas cuando visite a Independiente por los octavos de final de vuelta de la Copa Sudamericana.

Fecha: Miércoles 20 de agosto

Hora: 20:30

Estadio: Libertadores de América (Avellaneda, Argentina)

📲 ¿Dónde seguir las novedades de U de Chile?

