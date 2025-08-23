El bondadoso gesto de Rodrigo Contreras con uno de los hinchas más afectados de la U en Avellaneda

Ya son varios los hinchas de la U que han podido regresar a Chile desde Argentina tras verse afectados por los inusitados hechos de violencia en el Estadio de Independiente en la Copa Sudamericana 2025, pero de igual manera hay otros han tenido que permanenecer al otro lado de la precordillera.

Las imágenes hablaron por sí solas sobre la brutalidad de la que fueron víctimas los hinchas de U de Chile en el Libertadores de América, incluso con una veintena de ellos terminando atendidos en distintos recintos médicos en territorio argentino.

Y si bien varios fueron dados de alta entremedio está el caso de Diego, quien todavía se encuentra en Argentina acompañado de su familia, recuperándose de las serias lesiones que sufrió producto de la golpiza de parte de barrista de Independiente. En este escenario, recibió una bondadosa ayuda de un jugador del plantel de la U.

🙏 Rodrigo Contreras y un gesto impagable hacia el hincha de la U

Recientemente, el propio Diego detalló los motivos que le han impedido regresar a nuestro país, principalmente por las lesiones que sufrió en el estadio de Independiente, entre las más graves un problema en su ojo y otras partes de su cuerpo. "Tengo que llegar a Chile a ver si es operable. No puedo (viajar) por el ojo... al tenerlo así, podría reventar el ojo arriba o por la presión del avión", explicó.

Sin embargo, en medio de todo este complejo panorama, llegó una buena noticia para el hincha azul, y es que la hermana de Diego compartió en sus redes sociales la ayuda que recibieron de parte de Rodrigo Contreras, delantero del plantel azul.

"El día lunes tenemos atención médica con un traumatólogo para revisar su brazo y chequee la fractura, esa gestión fue realizada por el jugador Rodrigo Contreras", revelaron desde el círculo familiar de Diego mediante Instagram, destacando el notable gesto del Tucu.

⚽ ¿Por qué U de Chile no jugará en la Fecha 21 del Campeonato?

Otra de las muestras que han tenido desde el plantel y como club en U de Chile en solidaridad con sus hinchas tiene que ver con la Fecha 21 del Campeonato Nacional.

Y es que en su regreso a nuestro país el pasado jueves tras la cancelación del duelo con Independiente, en el plantel azul habían dado a entender que preferían restarse de jugar su correspondiente duelo ante Everton por la preocupación instalada en lo acontecido con sus hinchas, postura que fue confirmada luego por el presidente de Azul Azul Michael Clark, y que llevó a la decisión de la ANFP de suspender el duelo con los ruleteros.

📲 ¿Dónde seguir las novedades de U de Chile?

