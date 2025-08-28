El duro desaire de U de Chile a Cristóbal Campos en su proceso de recuperación

Cristóbal Campos, exfutbolista que perdió un pie durante 2024 por un choque automovilístico, lamentó un desaire que sufrió después de su accidente por parte de U de Chile, club de sus amores y que lo formó.

Según aseguró el propio Cristóbal Campos en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, no ha tenido ningún contacto con la dirigencia de U de Chile en su proceso de recuperación y retorno a la actividad deportiva.

"No he tenido contacto con (Michael) Clark ni con Manuel Mayo", señaló el golero con evidente pesar por la situación.

Incluso recordó la desprolija forma en la que supo de un homenaje que le hicieron en el estadio Nacional: "Me enteré a través de un trabajador del club, por la parte de amistad se podría decir, pero nada oficial de la dirigencia... Esa fue la primera vez que volví a pisar esa cancha".

❌ Cristóbal Campos tampoco ha seguido teniendo contacto con San Antonio Unido

"Desde inicios de este año perdí el contacto", aseguró Campos sobre San Antonio Unido, añadiendo que "tuve una reunión que no quedó en nada... Desde diciembre que no recibo un sueldo, aunque no me importa el dinero, sino que la palabra de las personas, expresó sobre la promesa de un sueldo vitalicio.

