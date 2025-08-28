Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Universidad de Chile

El duro desaire de U de Chile a Cristóbal Campos en su proceso de recuperación

U de Chile es el club que formó a Cristóbal Campos.

Foto: Photosport El duro desaire de U de Chile a Cristóbal Campos en su proceso de recuperación
Luís Felipe Labrín
Llévatelo:

Cristóbal Campos, exfutbolista que perdió un pie durante 2024 por un choque automovilístico, lamentó un desaire que sufrió después de su accidente por parte de U de Chile, club de sus amores y que lo formó.

😱 El desaire de U de Chile a Cristóbal Campos

Según aseguró el propio Cristóbal Campos en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, no ha tenido ningún contacto con la dirigencia de U de Chile en su proceso de recuperación y retorno a la actividad deportiva.

"No he tenido contacto con (Michael) Clark ni con Manuel Mayo", señaló el golero con evidente pesar por la situación.

Incluso recordó la desprolija forma en la que supo de un homenaje que le hicieron en el estadio Nacional: "Me enteré a través de un trabajador del club, por la parte de amistad se podría decir, pero nada oficial de la dirigencia... Esa fue la primera vez que volví a pisar esa cancha".

❌ Cristóbal Campos tampoco ha seguido teniendo contacto con San Antonio Unido

"Desde inicios de este año perdí el contacto", aseguró Campos sobre San Antonio Unido, añadiendo que "tuve una reunión que no quedó en nada... Desde diciembre que no recibo un sueldo, aunque no me importa el dinero, sino que la palabra de las personas, expresó sobre la promesa de un sueldo vitalicio.

🔗 ¿Dónde saber más de Cristóbal Campos y U de Chile?

Para saber más de Cristóbal Campos y U de Chile, debes acceder a Al Aire Libre.

Temas #Deportes #Fútbol #Universidad de Chile

Luís Felipe Labrín

Nacido en Santiago de Chile, se dedicó al periodismo desde joven. Trabajó en Radio Santo Tomás y en 2018 ingresó a Radio Cooperativa, estableciéndose en AlAireLibre.cl como redactor y editor de fin de semana. Padre de una hija, disfruta del fútbol y el tenis. Sus lugares favoritos son el estadio y junto a su familia.
Más de Universidad de Chile