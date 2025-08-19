El duro informe de Piero Maza que pone en jaque a U de Chile

Universidad de Chile sufrió un duro golpe el pasado fin de semana, donde fue superado por 3-1 frente a Audax Italiano y quedó a nueve puntos del líder del Campeonato Nacional, Coquimbo Unido, complicando sus aspiraciones de quedarse con el título al final de la temporada.

Sin embargo, los azules enfrentan un nuevo dolor de cabeza, el cual podría traerle problemas de cara a sus próximos partidos de local. Esto porque el árbitro Piero Maza consignó en su informe los incidentes protagonizados por la barra de los universitarios, lo que podría desencadenar sanciones por parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP.

💥 El actuar de sus hinchas podría traer problemas a U de Chile

En los primeros minutos del duelo entre Universidad de Chile y Audax Italiano, un grupo de barristas lanzó fuegos artificiales y bombas de estruendo a la cancha del Estadio Nacional, acción que provocó la interrupción del partido.

Si bien no se ha aclarado por qué ocurrió esto, se presume que fue por la prohibición de las autoridades de ingresar los elementos de animación de la barra, tales como bombos y lienzos.

😮 Piero Maza consignó los incidentes en su informe

Los incidentes anteriormente descritos fueron consignados por el árbitro del encuentro, Piero Maza, en su informe: “En el minuto 12 del partido, se lanzan fuegos de artificios, bombas de estruendo y bengalas desde distintos sectores de la galería sur, donde se ubican hinchas de U. de Chile”, señaló el juez.

“Estos elementos caen en el sector del tiro de esquina sur-oriente del campo de juego, en el área del arquero del club local y en la pista de recortan”, agregó.

🚨 ¿Qué sanciones podría recibir Universidad de Chile?

El Tribunal de Penalidades puede aplicar sanciones que van desde simples amonestaciones hasta medidas drásticas como sanciones económicas, partidos con reducción de aforo o a puertas cerradas. El artículo 66 del código de procedimientos establece responsabilidad directa de los clubes por la conducta de sus espectadores.

Las posibles sanciones:

Amonestaciones: Advertencias oficiales al club

Advertencias oficiales al club Multas económicas: Entre 10 y 500 unidades de fomento

Entre 10 y 500 unidades de fomento Aforo reducido: Disminución de la capacidad del estadio

Disminución de la capacidad del estadio Puertas cerradas: Partidos sin público

📆 ¿Cuándo vuelve a jugar U de Chile?

Universidad de Chile volverá a la cancha este miércoles 20 de agosto a las 20:30 horas cuando visite a Independiente por los octavos de final de vuelta de la Copa Sudamericana.

📅 Fecha: Miércoles 20 de agosto

🕕 Hora: 20:30

🏟️ Estadio: Libertadores de América (Avellaneda, Argentina)

📲 ¿Dónde seguir las novedades de U de Chile?

👉🏽 En Al Aire Libre podrás seguir toda la actualidad y las novedades de Universidad de Chile.